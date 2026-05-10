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10 may 2026 Actualizado 15:26

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Barranquilla

Fallo ordena intervenir peaje Papiros tras acción de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que la situación del peaje requería intervención urgente.

Peaje Papiros - Ruta Costera

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El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la intervención de la caseta del peaje Papiros, ubicada en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia, tras advertir posibles riesgos para la seguridad de los usuarios de esta importante vía.

La decisión se adoptó dentro de una acción popular que analizó las condiciones de la infraestructura del peaje y la báscula de pesaje, la cual, según lo expuesto en el proceso judicial, no garantizaría plenamente la seguridad de quienes transitan por el sector.

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Durante el trámite, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que la situación del peaje requería intervención urgente. “La infraestructura del peaje y la báscula del pesaje ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por la vía”, señaló la entidad en su intervención ante el Tribunal.

Entidades deberán tomar medidas para solucionar el problema del peaje

El Ministerio Público también advirtió sobre la ocurrencia de múltiples siniestros viales en la zona.

“En el sector se han presentado una serie de accidentes de tránsito donde se han visto involucrados vehículos livianos, pesados, motociclistas, ciclistas y peatones”, indicó la Procuraduría durante el proceso.

Con el fallo, distintas entidades del orden nacional y territorial deberán adoptar medidas para resolver la problemática del peaje Papiros, en el corredor vial Barranquilla–Cartagena, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad en la zona.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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