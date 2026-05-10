Adelantarán investigaciones sobre la legalidad de la mina en Cucunubá, donde murieron cuatro mineros
Es el tercer incidente que se presenta en una mina del departamento de Cundinamarca.
Luego de las labores de atención de la emergencia registrada en el municipio de Cucunubá, fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo.
Puede leer: Fallecen cuatro trabajadores en explosión en mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca
Sin embargo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que se hará el análisis correspondiente a la legalidad de la mina.
“La mina contaba con título minero y licenciamiento ambiental otorgado en diciembre del año anterior. Sin embargo, se analiza si la boca de mina hacía parte del lindero autorizado”, dijo el alto mandatario departamental.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Yimir Ramos Rodríguez
- Wilder Guerrero Villamil
- Manuel Delgadillo Castellanos
- Yorman Sneider Briceño López
Le puede interesar: Explosión en mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca, deja cuatro trabajadores atrapados
“Lamentamos profundamente que se haya presentado un nuevo accidente con víctimas fatales en actividades mineras y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos”, concluyó el gobernador.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...