Explosión en mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca, deja cuatro trabajadores atrapados

Sobre el final de la tarde de este sábado 9 de mayo se registró una explosión en la mina Las Quintas, en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá. El hecho deja hasta el momento cuatro mineros atrapados.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó los nombres de los trabajadores afectados:

Yimir Ramos Rodríguez

Wilder Didier Guerrero Villamil

Segundo Manuel Delgadillo Castellanos

Yorman Sneider Briceño López

En el lugar ya hace presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, así como el Grupo de Rescate Minero, organimos de atención de emergencias, la Policía Nacional y ambulancias con personal médico para apoyar las labores de búsqueda y rescate de los mineros atrapados.

Asímismo, se mantiene comunicación entre la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, el municipio de Cucunubá y el Consejo de Gestión del Riesgo para coordinar la atención a la emergencia.