Sesgo por conveniencia: gobernador Rey arremete contra el gerente del metro de Bogotá por Regiotram

Luego de que el gerente del metro de Bogotá, Leónidas Narváez revelara algunas de sus inquietudes y observaciones técnicas frente al proyecto RegioTram, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey cuestionó su cambio de posición. Incluso, tildó al alto funcionario de la Alcaldía de conveniente.

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“Esto es lo que yo llamo un sesgo de criterio por conveniencia. El Dr. Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, nunca manifestó observación alguna en contra del proyecto RegioTram del Norte entre 2021 y 2023, periodo en el que tenía asiento en los comités técnicos por delegación de la Alcaldía. ¿La razón? Porque la alcaldesa de la época, @ClaudiaLopez, le pidió apoyar el proyecto", dijo Rey a través de cuenta de X.

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Y agregó, “ahora, cuando el Dr. Narváez fue ratificado en su cargo como gerente del Metro por parte del actual gobierno distrital, considera que lo que antes le parecía correcto y defendía ya no lo es tanto. ¿La razón? Porque ahora el alcalde que lo ratificó ha manifestado diferencias con el proyecto".

El mandatario departamental cuestionó que Narváez no hubiera expuesto sus inquietudes desde el 2023 cuando se podían exponer.

“¿Por qué, si tenía tantos reparos o diferencias técnicas con el proyecto, dejó avanzar su estructuración y permitió la radicación del mismo ante el Ministerio de Transporte en 2023 con todos los avales distritales, siendo él y la empresa Metro la competente para conceptuar sobre la estricticidad técnica del tren? Es decir, ¡hoy sí me gusta, pero mañana no sé. Le preguntaré a mi jefe!“, concluyó.