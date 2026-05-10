Fallecen cuatro trabajadores en explosión en mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca

Fueron hallados sin vida los cuatro trabajadores que permanecían atrapados tras una explosión en la mina Las Quintas de la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que los trabajadores fallecieron en el lugar de la emergencia.

Los organismos de socorro adelantan las labores para recuperar los cuerpos de los cuatro trabajadores que han sido identificados como:

Yimir Ramos Rodríguez

Wilder Didier Guerrero Villamil

Segundo Manuel Delgadillo Castellanos

Yorman Sneider Briceño López

La emergencia se presentó sobre el final de la tarde de este sábado 9 de mayo, cuando se escuchó una fuerte explosión al interior de la mina.

Posteriormente, se determinó que los cuatro trabajadores quedaron atrapados entre los escombros, por lo que se activó la atención por parte del Cuerpo de Bomberos de Ubaté, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, la alcaldía del municipio de Cucunubá y el Consejo de Gestión del Riesgo para coordinar la atención a la emergencia e intentar rescatar a los mineros.

Sin embargo, tiempo después se confirmó que las cuatro personas murieron en el lugar.

Los hechos serán materia de investigación para determinar las causas de la explosión, mientras las autoridades permanecen en el lugar adelantando las labores correspondientes.