A Colombia la llevo en el corazón por todo lo que me ha dado: Bunbury sobre su regreso al país

“A Colombia lo llevo en el corazón por todo lo que me ha dado”: Bunbury sobre su regreso a los escenarios del país

“De un Siglo Anterior”, es el segundo disco de Bunbury dedicado a la exploración de las raíces y el folklore hispano y latinoamericano. Después de “Cuentas Pendientes” (2025), con este nuevo disco cierra una etapa antes de emprender nuevas aventuras musicales.

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Para este nuevo álbum vuelve a contar con una banda formada por músicos del continente latinoamericano, bien conocedores de los distintos géneros y ritmos. El disco se grabó en febrero de 2025 y mezcló en agosto del mismo año, en el Desierto de los Leones, México, en el Desierto Casa/Estudio.

Nuevo álbum: De un siglo anterior

En entrevista con Caracol Radio, Enrique Bunbury habló de la experiencia con su nuevo disco: “Es un álbum que mira a las raíces, el folclor, a la música popular hispana y latinoamericana, digamos que es una carta de amor”, aseguró el artista.

Agregó que son canciones propias que intentan reflejar no solo el mundo interior sino también el mundo que nos ha tocado vivir.

Después de una veintena de discos de estudio desde sus inicios con Héroes del Silencio a finales de los ochenta, catorce en su etapa solista, además de sus álbumes en mancuerna con Andrés Calamaro y Nacho Vegas y sus experimentos sonoros en Bushido y Panero, Enrique Bunbury sigue interesado en grabar música extremadamente personal, ajeno a las modas imperantes, siguiendo su propio camino, siempre interesado en la calidad de los textos, el proceso de grabación y la composición de grandes canciones que dejan huella a ambos lados del Atlántico.

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En los micrófonos de Caracol Radio contó que uno de los instrumentos que encontró en esta exploración musical fue la guitarra española, un elemento que le gustaría seguir implementando en su música.

Sobre el paso de los años y cambios en la industria musical, indicó que ha habido gran avance en los cambios de los formatos (cd, vinilos, cassettes) y como se amplifica la música: “Finalmente ha cambiado el acercamiento y la manera de comunicar y hacer llegar la música, pero sigue siendo fundamental escribir canciones que le lleguen al alma a los oyentes”.

Conciertos en Colombia:

El artista se encuentra en medio de su gira “Nuevas mutaciones tour” con la que llegará a Colombia en el mes de octubre. Tendrá dos fechas:

Bogotá: 29 de octubre en el Movistar Arena

29 de octubre en el Movistar Arena Cali: 31 de octubre en la Arena Cañaveralejo

“Vamos a recorrer el cancionero musical desde Héroes del Silencio con unos arreglos que los van a sorprender, lo que necesitamos es su participación y colaboración para hacer de estos conciertos una celebración”, indicó el artista.

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