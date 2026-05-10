Luis Ángel ‘El Flaco’ presenta su canción ‘EL RENCOROSO’ con sonidos colombianos y mexicanos.

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Tras una serie de colaboraciones con figuras de la música popular colombiana como Jessi Uribe en la canción “Si Ya Me Voy”, Luis Alfonso en “Amor Borrachito”, Yeison Jiménez con “Mi Último Deseo” en vivo y Pipe Bueno, en presentaciones especiales a dueto, ahora, Luis Ángel ‘El Flaco’ presenta “el rencoroso” una producción realizada completamente en Colombia y que revela la gran conexión entre el artista mexicano y el país que lo recibe siempre con gran entusiasmo.

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En entrevista con Caracol Radio, el artista indicó qué: “Yo tuve un contacto con Colombia en el 2019, me salí de una agrupación en la que estaba y aproveché para viajar por varios lugares, a Colombia lo repetí porque me encantó, sientes que andas en casa”.

Sobre “El rencoroso” esta una canción ideal para los que nacieron con el alma bien enamorada. A través de la historia de un hombre que no se puede resistir a enamorarse sin distinción, “el rencoroso” habla de tratar “bonito” a todas las mujeres, tanto que en su tumba quiere tener una rosa por cada mujer que amó.

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“Es una canción y producción más que mexicana, es del popular colombiano. Quiero ganarme el corazón de los colombianos y trayendo los sonidos que más les gustan, se van a quedar escuchando la canción”.

Con “El rencoroso” Luis Ángel nos deja disfrutar de una nueva etapa musical influida por la música y cultura colombiana. En el video oficial se ve al músico compartiendo, brindando y diciendo salud alegremente, mientras dedica “el rencoroso” a “las celosas, las dolidas, las tatuadas” y todo tipo de mujeres.

En Caracol Radio aseguró que su próxima producción musical llevará por nombre “Tequila y Guaro”, uniendo lo mejor de los dos países.

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Agregó que tienen muchas ganas por poder estar en los escenarios colombianos muy pronto, por ahora, se encuentra buscando una fecha adecuada para poder reunir a todos sus seguidores.

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