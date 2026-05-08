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08 may 2026 Actualizado 17:50

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El cantautor y actor español David Bisbal regresa a Colombia con su ‘Tour Eternos’

Bisbal se presentará el 21 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

MADRID, SPAIN - JUNE 13: Spanish singer David Bisbal presents the new Aena&#039;s campaign &#039;Un Día Sin Aeropuertos&#039; at Santo Mauro Hotel on June 13, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)

MADRID, SPAIN - JUNE 13: Spanish singer David Bisbal presents the new Aena's campaign 'Un Día Sin Aeropuertos' at Santo Mauro Hotel on June 13, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images) / Pablo Cuadra

MADRID, SPAIN - JUNE 13: Spanish singer David Bisbal presents the new Aena&#039;s campaign &#039;Un Día Sin Aeropuertos&#039; at Santo Mauro Hotel on June 13, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)

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Este viernes se anunció que el cantautor y actor español David Bisbal se presentará en Colombia el 21 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

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Bisbal visitará nuestro país en el marco de su ‘Eternos Tour’.

La estrella del pop español lanzó el pasado 21 de abril su versión del clásico “Vivir así es morir de amor”, una canción compuesta e interpretada por Camilo Sesto.

La canción está acompañada de un video musical rodado en el Palacio Real de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este primer sencillo es parte del álbum que da nombre a esta nueva gira ‘Eternos’.

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El noveno trabajo discográfico de Bisbal será lanzado 20 días antes de su presentación en la capital, el 1 de octubre.

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