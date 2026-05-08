El músico argentino Fito Páez anuncia nuevo álbum de estudio y presenta su nuevo sencillo “Shine”

El músico argentino Fito Páez anunció su nuevo trabajo discográfico homónimo y lanzó su primer sencillo “Shine”.

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Paéz regresa “tras largos meses de reposo absoluto después del accidente doméstico que sufrió en septiembre de 2024, que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas y en la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones”, afirma el comunicado.

Su próximo disco homónimo llega “con un sonido crudo y repleto de delays, que evoca la obra en que John Lennon y Phil Spector homenajearon a las raíces del rock & roll".

Su nuevo sencillo ”funciona como un llamado a la acción que demuestra que el rock vernáculo puede ser revitalizante, incluso en estos tiempos donde la tiranía del like domina los medios y tendencias".

“Shine” “no solo potencia el retorno a la esencia de las raíces musicales de Fito, ahí donde empezó todo, sino que también auxilia el sentido de volver a encontrarse con el otro y con uno mismo”.

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¿Cuándo se presenta Fito Páez en Colombia?

La estrella del rock argentino se presentará el próximo 12 de junio en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de su gira ‘Sale el Sol’.