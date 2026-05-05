Ana Torroja regresa a Colombia con concierto en Bogotá y estrenando álbum

La cantante española y recordada por ser la voz de una de las agrupaciones de España más queridas: Mecano, llega a Colombia en su etapa como artista en solitario.

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Ana Torroja inició su carrera en los años 80’s cuando ingresó al grupo Mecano, en ese entonces se propuso tener un disco en solitario, escrito solo por ella. Años después, cuando llegó a pensar que quizá “se había acabado el show”, la vida le demostró lo contrario, que esto no había hecho más que empezar y que este nuevo trabajo era una realidad.

Sobre su álbum “Se ha acabado el show”

Durante el 2025 Ana se dedicó a su proyecto llamado “Se ha acabado el show”, un disco en el que presentó canciones como ‘La maleta’, ‘A veces’ y ‘Rosa del desierto’, generando una enorme expectación entre público y mostrando una nueva etapa artística más libre, más íntima y más luminosa.

En entrevista con Caracol Radio indicó que: “Este álbum es un gran reto para mí, es la primera vez que hago tantas canciones, pero es que la gente las recibe muy bien. Es un disco muy actual, moderno y hecho con gente muy joven y buena”.

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Entre las sorpresas del álbum, destaca la colaboración con el artista colombiano Esteman en el tema “Problemas de conversación”, una canción que aporta un matiz especial al proyecto gracias a la fusión de estilos y la química artística entre ambos. Sobre esta canción, Ana Torroja comenta:

“Esta es una de las canciones más especiales. Nos conocimos por videollamada y fue una conexión muy bonita con Esteman. Para mí él tiene una forma de escribir las canciones muy melódicas, bellas y hasta clásicas, por eso me gustó contar con él en este momento”.

Este álbum está siendo acompañado de una ambiciosa gira que iniciará en el verano y que recorrerá los principales escenarios del país con varias fechas ya confirmadas en Madrid, Valencia, Mérida, Toledo, Barcelona, entre otras, y además pasará por Latinoamérica con fechas confirmadas en Colombia.

“Cada vez que visito Colombia me siento en casa, Colombia tiene la música en el ADN, siempre es un disfrute los conciertos ahí”, dijo la artista sobre su concierto en el país.

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¿Cuándo se presentará en Colombia?

La artista visitará Colombia en el mes de junio con una única presentación en Bogotá el día 05 de junio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

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