Kapo presenta la segunda fecha de ‘Por si alguien nos escucha tour’ en Bogotá: detalles clave

Tras su show el pasado 7 de marzo, Kapo vuelve al escenario capitalino para presentarse el 10 de mayo y marcar un nuevo capítulo en su carrera.

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Con esta gira que ha consolidado su proyección internacional, sus fanáticos bogotanos se preparan para recibir uno de los shows más esperados, pues será la oportunidad para vivir en directo los éxitos que lo han posicionado como una de las figuras más relevantes del género urbano.

“La capital recibirá a Kapo en un momento donde su música atraviesa un punto de alta visibilidad, impulsada por lanzamientos recientes, colaboraciones y una sólida presencia en plataformas digitales”, afirma el Movistar Arena.

Segunda fecha de Kapo en Bogotá

El concierto que se realizará este domingo 10 de mayo, iniciará a las 9 de la noche pero las puertas del recinto las abrirán desde las 7 de la noche.

Es de tener en cuenta que la edad mínima para el ingreso al show es de 12 años.

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Comprar boletas para la segunda fecha de Kapo en Bogotá

Movistar Arena confirma que aún quedan algunas boletas disponibles en el segundo y tercer piso del recinto desde los 352.400 pesos y hasta de 140.300 pesos.

Para comprarlas, solo debe seguir el paso a paso: