Norovirus: Nuevo brote identificado en un crucero ¿qué es y cómo se contagia? Foto: GettyImages / jarun011

Luego del contagio de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius, el cual zarpó de Ushuaia, Argentina, con destino a Cabo Verde, la población se ha interesado en diferentes virus y ha estado más atenta a posibles contagios.

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En los últimos días, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) confirmaron la detección de un brote de norovirus en un crucero de Caribbean Princess.

Según la agencia sanitaria, de momento se han reportado 115 personas con norovirus: 102 pasajeros y 13 miembros de la tribulación.

Actualmente el crucero está cruzando la región noroeste del océano Atlántico en camino a Puerto Plata, en la República Dominicana.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus bastante común, particularmente en los barcos y no tiene ningún tipo de relación con el brote de hantavirus registrado recientemente en el crucero MV Hondius.

Coloquialmente es conocido como “gripe estomacal” aunque no está relacionado con la influenza. El norovirus causa una gastroenteritis aguda, inflamación estomacal o de los intestinos.

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Algunos de los síntomas que se presentan son:

Diarrea.

Vómitos.

Náuseas.

Dolor de estómago.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor del cuerpo.

La mayoría de las personas con la enfermedad por norovirus se recuperan en 1 a 3 días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.

Se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas. El norovirus también puede propagarse a través del contacto cercano con una persona que tiene esta infección.

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¿Cómo se propaga el norovirus?

El norovirus tiene una propagación de mucha facilidad y velocidad como:

Contacto directo con alguien contagiado ya sea cuidándolo, compartiendo alimentos o distintos utensilios de la vida diaria.

ya sea cuidándolo, compartiendo alimentos o distintos utensilios de la vida diaria. Consumir alimentos o beber líquidos que estén contaminados con norovirus.

con norovirus. Tocar objetos o superficies contaminados y luego llevarse los dedos sin lavar a la boca.

¿Cómo prevenir la infección por norovirus?

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de ir al baño o de cambiar un pañal y antes de preparar alimentos y comer o beber.

con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de ir al baño o de cambiar un pañal y antes de preparar alimentos y comer o beber. Evite los alimentos y el agua contaminados, incluidos los alimentos que pueda haber preparado alguien que estuviera enfermo.

incluidos los alimentos que pueda haber preparado alguien que estuviera enfermo. Desinfecte las superficies que puedan haberse contaminado. Use guantes y una solución de cloro o un desinfectante que sea eficaz contra el norovirus.

que puedan haberse contaminado. Use guantes y una solución de cloro o un desinfectante que sea eficaz contra el norovirus. Tenga cuidado cuando viaje. Si viaja a zonas con alto riesgo de infección por norovirus, considere comer solo alimentos cocinados, tomar solo bebidas calientes o con gas y evitar los alimentos que se venden en puestos ambulantes.

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