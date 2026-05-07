Hantavirus: MinSalud asegura que Colombia tiene “riesgo bajo” de transmisión

SALUD

El Ministerio de Salud aseguró que en Colombia no se han documentado casos clínicamente confirmados de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, pese a que investigaciones científicas sí han encontrado evidencia de exposición previa al virus en algunas regiones del país.

Según explicó la cartera de Salud, estudios desarrollados entre 2004 y 2016 por instituciones académicas y centros de investigación identificaron evidencia serológica de exposición a hantavirus tanto en humanos como en reservorios silvestres.

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No obstante, el Ministerio aclaró que esos hallazgos no representan evidencia de transmisión activa sostenida ni de enfermedad clínica confirmada en el territorio nacional.

“De acuerdo con la situación epidemiológica, en Colombia el riesgo de presentación de casos es bajo. La OMS mantiene, hasta el momento, una evaluación de riesgo global baja”, señaló la entidad.

El Ministerio recordó además que desde 2016 el Instituto Nacional de Salud fortaleció la capacidad diagnóstica y la vigilancia epidemiológica frente a posibles casos asociados a hantavirus, especialmente en cuadros de síndrome febril agudo grave, infecciones respiratorias inusuales y muertes de causa no esclarecida.

La entidad destacó que en 2023 el hantavirus fue incluido dentro de las prioridades nacionales de vigilancia de enfermedades zoonóticas emergentes, permitiendo consolidar protocolos de detección temprana e investigación epidemiológica.

“Esto permitió fortalecer la articulación intersectorial bajo el enfoque de Salud Global (One Health)”, agregó el Ministerio.

Las autoridades sanitarias insistieron en que actualmente no existe evidencia de circulación activa sostenida del virus en Colombia y reiteraron que el riesgo para la población continúa siendo bajo.