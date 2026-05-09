La Selección Colombia Femenina Sub-17 cae ante Venezuela y queda eliminada del Mundial de Marruecos

La Selección Colombia Femenina Sub-17 cayó ante Venezuela y se quedó eliminada del Mundial de Marruecos / Twitter: @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia femenina Sub-17 perdió su última chance de buscar un cupo en el Mundial de la categoría, luego de caer en el repechaje del Sudamericano de Paraguay ante Venezuela.

El único gol del partido para las venezolanas lo convirtió Andrea Suárez a los 24 minutos del encuentro. El combinado nacional no logró emparejar las acciones y, a la postre, recibió su primera derrota en el certamen.

Colombia quedó eliminado en la lucha por el título del Sudamericano tras el nuevo ítem de desempate establecido por la Conmebol para sus competencias durante este año, donde primará el enfrentamiento directo y no la diferencia de gol.

¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial?

Por ahora, las selecciones clasificadas al Mundial de Marruecos, el cual se celebrará entre el 17 de octubre y 7 de noviembre de este año, son Argentina, Brasil y Venezuela. Las dos primeras disputarán la final del presente Sudamericano.

El último cupo al Mundial será para el que gane el repechaje entre las selecciones de Chile y Ecuador, que se miden este mismo sábado.

También en Paraguay, la Selección Colombia Masculina Sub-17 venía de conseguir un cupo al Mundial de la categoría, luego de consagrarse campeón, por segunda vez en la historia, del Sudamericano de la categoría.