Inter vs Nacional: Fecha, hora y estadio del partido de los Playoffs de la Liga Colombiana

Internacional de Bogotá recibirá a Atlético Nacional en la capital del país para disputar el compromiso correspondiente a los playoffs de la Liga Colombiana, luego de que ambos equipos lograran clasificarse entre los ocho mejores del torneo en la fase del todos contra todos.

El conjunto capitalino consiguió su clasificación ocupando la octava casilla de la tabla, aprovechando la ventaja obtenida durante las primeras jornadas del campeonato, lo que le permitió sostenerse dentro del grupo de clasificados pese a la presión en la recta final del torneo.

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Por su parte, Atlético Nacional avanzó de manera sólida y contundente a los playoffs tras sumar 40 puntos en la fase regular, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del campeonato y como uno de los principales candidatos al título.

¿En dónde se jugará el partido?

Este compromiso estuvo rodeado de polémica durante los últimos días debido a la solicitud realizada por Internacional de Bogotá para utilizar el Estadio El Campín como sede del encuentro. Sin embargo, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol no autorizó la realización del partido en ese escenario y, además, inicialmente tampoco permitió el ingreso de hinchada visitante.

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Ante esta situación, el club bogotano tuvo que replantear la logística del compromiso y finalmente se confirmó que el partido se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 4:00 p.m.

Además, se autorizó el ingreso de aficionados visitantes para este encuentro, aunque bajo la condición de que no podrán ingresar elementos alusivos a Atlético Nacional dentro del escenario deportivo.