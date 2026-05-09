🔴 EN VIVO | Con honores de Estado inicia velación de Germán Vargas Lleras en el Palacio San Carlos

El féretro con el cuerpo del exvicepresidente de la República y exlíder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, llegó este sábado 9 de mayo al Palacio de San Carlos acompañado por una calle de honor y la Guardia presidencial.

El cuerpo ingresará y las puertas serán cerradas temporalmente para ofrecer un momento de privacidad a los familiares del expolítico colombiano. Hoy permanecerán abiertas hasta las 7:00 p. m. y mañana se reanudarán a partir de las 10:00 a. m.

El próximo lunes, 11 de mayo, en la Catedral Primada de Colombia en Bogotá será la misa de despedida del exvicepresidente Vargas Lleras. Este será un evento privado destinado a su familia.

El fallecimiento del Vargas Lleras a sus 64 años en Bogotá se confirmó en la noche de este viernes. Según lo comunicó la Fundación Santa Fe de Bogotá, el exvicepresidente estuvo bajo su cuidado clínico en atención domiciliaria durante las últimas semanas.

Los últimos meses de vida de Vargas Lleras estuvieron marcados por una delicada situación de salud. Durante este período de pausa, el exvicepresidente fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, su búsqueda de atención médica especializada lo llevó a viajar a Estados Unidos, en un esfuerzo por recuperar su bienestar.

En el año 2025, el exvicepresidente tuvo que pasar por dos intervenciones quirúrgicas. Una de ellas en abril, precisamente en la Fundación Santa Fe, y una más en mayo, cuando se le practicó una cirugía neurológica en Houston.

Desde entonces no se conocieron muchos detalles de su estado de salud, hasta que el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de sus redes sociales el pasado 11 de marzo: “Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

Un “servidor público incansable”

Cambio Radical, su partido, emitió un comunicado expresando su dolor y reconociendo a Vargas Lleras como un “servidor público incansable” y una de las “voces más firmes y determinantes de la política colombiana”.

El comunicado de Cambio Radical también agradeció a Vargas Lleras por “construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía”. El partido concluyó honrando su “legado, su trayectoria y su memoria”.

Minuto a minuto, velación de Germán Vargas Lleras en el Palacio San Carlos

La Guardia Presidencial brinda honores al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, mientras que familiares, allegados y público en general visitan su cuerpo en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos.

“Como el más valiente”. Así aseguró Enrique Vargas Lleras que recordará a su hermano. Durante su velación afirmó que será recordado como un hombre memorable para todo el país.