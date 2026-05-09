El gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga lamentaron la muerte de Germán Vargas Lleras

Bucaramanga

Desde el departamento de Santander recuerdan a Germán Vargas Lleras como un político que trabajó por el desarrollo del territorio y también por el bienestar de miles de personas.

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El gobernador Juvenal Díaz Mateus a través de su cuenta de X indicó que lamentaba el fallecimiento del líder natural del partido Cambio Radical y aseguró que “Santander también recibió importantes aportes de su gestión, especialmente en proyectos de conectividad e infraestructura que ayudaron al desarrollo del departamento“.

Además, recordó que Vargas Lleras fue una persona que fue víctima de la violencia en el país pero que por eso no dejó de defender las instituciones, las paz y la reconciliación en momentos de mayores dificultades.

A su turno, el alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla, también lamentó el fallecimiento de Vargas Lleras y dijo que “sin duda se va un referente político para el país, para la gestión pública y la opinión”.

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Además, recordó el apoyo que dio para que Bucaramanga pudiera avanzar en grandes obras y también en desarrollo.

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