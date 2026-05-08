Convocan mesa de trabajo para destrabar proyecto de La Virgen - La Cemento en Bucaramanga

Lista resolución del Idesan para obras de La Virgen - La Cemento / Foto: Cortesía para Caracol Radio

El representante a la cámara por Santander, Diego Fran Ariza, confirmó que el próximo martes 12 de mayo se realizará una mesa de trabajo para analizar el estado del proyecto de la doble calzada en el norte de Bucaramanga, una de las obras viales más esperadas por las comunidades del área metropolitana.

El encuentro se realizará desde las 8:00 de la mañana en la sede del Colegio Maiporé, ubicado en el barrio Kennedy, y contará con la participación de entidades como la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el INVIAS y FINDETER, operador del convenio 1113 de 2016, relacionado con la obra.

Según explicó el congresista, también asistirán líderes comunales, propietarios de predios afectados, representantes de la Defensoría del Pueblo y delegados de la Contraloría General de la República.

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“El objetivo es establecer qué está pasando con este convenio y sacar conclusiones importantes sobre el futuro del proyecto”, señaló Ariza a Caracol Radio.

Uno de los principales cuestionamientos que se abordarán en la reunión tiene que ver con el recaudo del peaje y la falta de avances visibles en la construcción de la doble calzada. El representante aseguró que actualmente el peaje de Rionegro y el del aeropuerto ya tienen comprometidos sus recursos en otras obras viales, especialmente en el par vial hacia Rionegro, concesionado hasta el año 2037.

“Si no va a servir el peaje, busquemos otra solución y tenemos que buscar los recursos, de lo contrario nunca vamos a ver la doble calzada de La Virgen al puente de La Cemento”, afirmó Diego Fran Ariza.

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El electo congresista, indicó que precisamente uno de los propósitos de la mesa será esclarecer qué ha ocurrido con los recursos recaudados durante años y definir alternativas de financiación para sacar adelante el proyecto.

La reunión será abierta a toda la comunidad y espera ser un espacio de diálogo entre autoridades y habitantes de la zona norte de Bucaramanga, quienes desde hace años reclaman soluciones frente a la movilidad y el deterioro vial del sector.