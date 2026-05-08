“Trump está desesperado porque León XIV es el papa de todos los americanos”: Experto vaticanista

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“Trump está desesperado porque León XVI es el papa de todos los americanos”: Experto vaticanista

‘Papi, dollari e guerre’ es el nuevo libro del reconocido periodista experto en el análisis político del Vaticano, Massimo Franco, a propósito del primer aniversario del pontificado del papa León XIV.

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Para explicar las motivaciones y movimientos que se gestaron en torno al último cónclave, que terminó con la elección del estadounidense Robert Prevost, Massimo Franco habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

¿Qué dice el libro sobre la elección del papa León XIV?

De acuerdo con el análisis del vaticanista Massimo Franco en su último libro, antes del cónclave del Vaticano se movían varias circunstancias preponderantes en la política del Vaticano.

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Entre estas motivaciones que rodearon la elección del último papa, según el experto, se encuentran, por ejemplo, la necesidad de unidad tras la división surgida en los últimos 20 años bajo el mandato de Benedicto XVI y Francisco.

El periodista señala que también fueron clave los escándalos financieros de los últimos tiempos y la reforma de asuntos económicos que ha traído cambios fundamentales en la recaudación de fondos de donantes del Vaticano.

“La tesis del libro es que fueron diferentes motivaciones, pero una de ellas fue el dinero, los dólares americanos que con Francisco se habían retirado un poco del Vaticano (...) No sé si el dinero fue fundamental, pero fue uno de los factores de la elección”, explicó.

¿Trump cometió un error de cálculos con León XIV?

El experto vaticanista aseguró que el hecho de que Donald Trump haya considerado que un papa iba a respaldar sus posturas por encima de las reglas internacionales, además de un error de cálculo, es “una prueba de arrogancia e ignorancia”.

“En la administración de Trump no comprenden las dinámicas y las lógicas del Vaticano, que es la encarnación del multilateralismo. ¿Cómo puede apoyar a un gobierno que ataca otros países sin siquiera consultar a sus aliados?“, expresó Franco.

Adicionalmente, el experto señaló que, pese a que el 57 % de los católicos en Estados Unidos votaron por Trump, ahora entre esos mismos electores su popularidad es de menos del 40 %.

“Trump está desesperado porque comprende que León XIV es el papa de los americanos y no solo de Estados Unidos, y esto es algo que él no quiere aceptar; por eso reacciona histéricamente”, sentenció.

Escuchar la entrevista completa:

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