León XIV llama a recoger el legado de Francisco en el primer aniversario de su muerte

El actual papa León XIV cuando era nombrado como cardenal por parte del entonces papa Francisco. (Foto: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) / Vatican Pool

El Papa León XIV llamó este martes a recoger el legado de su antecesor Francisco, en un mensaje con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa argentino cuyas palabras y gestos permanecen, según el actual pontífice.

“En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”, indicó Robert Prevost en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

El pontífice insta a recoger el legado de Francisco proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo.

Diversos actos en Roma

Este martes se cumple un año de la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, que será recordado en Roma con diversos actos, entre ellos, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde él mismo pidió ser enterrado.

En esa liturgia, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África, donde hoy llegará a Guinea Ecuatorial.

Meloni: “Su mensaje continúa vigente”

También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordó hoy al papa Francisco, como «una figura que influyó profundamente en nuestro tiempo y cuyo mensaje continúa vigente».

“Hace un año, el Papa Francisco regresó a la casa del Padre. Su recuerdo permanece muy vivo”, indica la mandataria italiana en un mensaje difundido en la red social X junto a un foto donde se ve al pontífice junto a la primera ministra.

Meloni destaca que Francisco, “en su enseñanza, enfatizó constantemente el valor de la paz, el cuidado de los más vulnerables y la responsabilidad hacia los demás”.

“Se dirigió al mundo con palabras sencillas, llegando tanto a creyentes como a no creyentes, y abordando también temas que afectan a la vida cotidiana”, subraya.