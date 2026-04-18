¿Cuáles son los efectos políticos y teológicos de los ataques de Trump al papa León XIV?

En Hora 20, una mirada a los efectos que ha generado la confrontación de los últimos días entre el papa León XIV y el presidente Donald Trump.

El análisis a esta especie de conflicto moral, de lo que implica un enfrentamiento con un líder religioso de occidente, los efectos en el electorado estadounidense y las discusiones sobre el uso de la religión a la hora de legitimar guerras.

Al final, el avance de los conflictos en Oriente Medio.

Lo que dicen los expertos

Federico Arango, editor de opinión de El Tiempo y experto en asuntos de la iglesia, planteó que por mucho tiempo, sobre todo, en los últimos años, sectores de la iglesia de Estados Unidos, fieles y Trump se apartaron de Francisco, lo criticaron y trataron de tumbarlo, pero el tema era muy político, “Francisco como jesuita tuvo una alineación con ideas progresistas, pensaban que que terminando el pontificado y esperando, llegaría uno de ellos. Pero llegó uno, que para algunos sería de ellos, pero no había motivo para pensar eso”.

Aseguró que ahora bajo este parteaguas, que es poner hasta qué punto el liderazgo de Trump, al que siguen muchos católicos, es evangélico o no y defiende causas populares: no aborto y no eutanasia, “pero estamos ante una persona que emprende guerras sin causa real. Llega ahora el papa León con acogida, se le cree en la iglesia de Estados Unidos entre los fieles y lo pone en su sitio de manera serena y sin mencionarlo. Esto deriva en la blasfemia en la que cae Trump con el montaje”.

Para Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional, experto en guerras, conformación de Estados e internacionalista, hay un hecho clave en este segundo mandato de Trump y es el nombramiento de un grupo de líderes del protestantismo blanco norteamericano que conforman una corriente de nacionalismo protestante blanco, “en este Gobierno la relación en asuntos de fe y religiosos es dirigido por líderes de esta conformación de protestantes blancos y esto es diferente a lo que hicieron Biden y Obama que tenían un enfoque multireligioso y multiconfesional”.

Detalló que la disputa con el papa va más allá de la guerra o si es León XIV o Francisco, “esto muestra una agenda política que tiene que ver con agenda provida, desmonte de instituciones, temas en educación o salud”, incluso, comentó que en esta disputa con el papa hay una discusión en la prensa y de fuentes, de si por ejemplo, cuando el nuncio habló con funcionarios del Pentágono se le mencionó papado de Aviñón y lo que eso implica, “entonces parece que la situación es más tensa de lo que se ve en público”.

Finalmente dijo que la disputa con el papa tiene profundidad y alcance político, “Trump cree que puede generar influencia sobre el Vaticano y recodemos que en el último cónclave hay que recordar que JD Vance en nombre de facción católica conservadora trató influir en elecciones del papa”.

Fausto Pretelin, profesor y escritor, editor y columnista en El Economista en México, aseguró que el papa es de EE. UU. y eso le da un marco de análisis más interesante, sobre todo, porque Trump no acepta que alguien le gane protagonismo en lo mediático, “Trump ha tenido enorme fracaso en la guerra contra Irán. Es increíble que un presidente de EE.UU. que tiene los mejores asesores, no le presentaran escenarios donde le mostraran las dificultades en Irán”. Planteó que otro de los elementos tiene que ver con el fracaso de Trump en Irán y lo que podría implicar esa guerra. De otro lado, dijo que se nota la desesperación de la administración Trump por las encuestas y el rumbo de las elecciones intermedias, “el papa tiene discursos contra la guerra y el presidente Trump se siente con la capacidad de ponerse a su estatura, cuando no tiene nada que hacer frente a la religión”. Enfatizó que la misión del papá es pastoral y misionera, “León XIV tuvo una función discreta en los primeros meses en el Vaticano y ahora es contundente con su discurso y es claro y no se desvía de objetivos, en cambio Trump entra en terreno que no es suyo y puede erosionar una base electoral importante”.

Paula García, doctora en Teología y profesora de Sagrada Escritura en la Universidad Javeriana, resaltó que esta confrontación demuestra el afán de Trump por ostentar el poder, “creo que si le pone tanto cuidado a lo que dice un líder religiosos, es porque se siente amenazado y ve un liderazgo. Lo que a Trump le molesta es que haya alguien por encima de él. Sí hay agenda política detrás y este enfrentamiento tiene que ver con esa disputa y esa amenaza que siente Trump del papa”. Incluso, dijo que ante las declaraciones de Trump sobre la elección del papa, recordó que nada tiene que ver un gobierno con la elección del jerarca de la iglesia católica.

De otro modo, dijo que se debe ser prudente con la denominación de izquierda o derecha en la iglesia, “no se puede ver cómo se hace en política. No se puede decir que Francisco no haya sido contundente en temas morales como el aborto”. Sin embargo, resaltó que Francisco orientó más la mirada hacia las víctimas, hacia los derechos y las personas en medio de los conflictos, mientras que el papa León le ha puesto más la mirada al poder y al conflicto en sí; “eso no le gustó a Trump”.

En entrevista Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana de Cali y sacerdote jesuita, aseguró que para la iglesia los ataques y pronunciamientos de Trump en contra del papa León XIV son un indicativo de que el papa ejerce bien su tarea y su misión, “el papa no ha hablado como político, sino como pastor de la iglesia y líder espiritual del mundo católico y cristiano. En cuanto tal, no puede hacer otra cosa que como lo haría el mismo Jesús, oponerse a la guerra y amenazas”.

Reiteró que el papa León XIV ha obrado como un pastor que defiende a sus ovejas, “es a toda la humanidad a la que él quiere proteger de ataques violentos, verbales y de actitudes inaceptables en el mundo de hoy. Incluso, comentó que “todos los papas ejercen una autoridad espiritual, “ese tipo de autoridad en el mundo en que vivimos suena extraña porque parece que toda autoridad de apoya en la fuerza, las armas o el prestigio. El papa es representa espiritual porque sus palabras y mensajes proceden de algo superior, proceden del espíritu de Dios que busca la reconciliación, la paz, la verdad, la sencillez”.

Por último, dijo que si bien la iglesia no es una institución que busque la intervención en política como misión, en ocasiones tiene que hablar fuerte y defender a los inocentes que son maltratados injustamente, “como ha ocurrido en tantos regímenes”, insistió.

Escuche la conversación completa a continuación: