León XIV celebra un año de pontificado con una visita a Pompeya y Nápoles

El papa León XIV celebra su primer aniversario al frente de la Iglesia católica con una visita al sur de Italia, y un reencuentro con los fieles después del choque diplomático con Washington.

El primer pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, llegó a Pompeya, conocida por su ciudad romana arrasada por la erupción del Vesubio.

Allí tiene previsto visitar el santuario de la Virgen del Rosario, que alberga los restos de Bartolo Longo, una figura del siglo XIX que volvió al catolicismo después de haber sido sacerdote satánico, ya quien el propio León canonizó en octubre.

Después de Pompeya, el obispo de Roma se desplazará a Nápoles.

“Gracias por venir tantos”, dijo el santo padre a un grupo de enfermos y de personas con discapacidad, al inicio de su visita.

León XIV tiene una fuerte conexión personal con este santuario, que mencionó en su primer discurso desde el balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano tras ser electo el 8 de mayo de 2025 por el colegio cardenalicio.

La muchedumbre gritó “el papa ha llegado” al ver aparecer un helicóptero amarillo sobre la plaza de Pompeya, donde millas de fieles se congregaron.

Uno de ellos era Salvatore Sicca, de 68 años, que vino del vecino Nápoles.

“Me da curiosidad ver al nuevo papá. Ya lo he visto en televisión. No es como Francisco [su predecesor], que es como un miembro de la familia, como si fuera mi hermano o mi padre. Predica la paz, pero lo encuentro distante de la gente. En cualquier caso, es un buen papá”, dijo a AFP.

El estilo comedido y discreto de León contrasta con el talante expansivo del argentino Francisco, fallecido el 21 de abril del año pasado.

- Respuesta “elegante” -

León XIV, de 70 años, celebra su primer aniversario como jefe de la Iglesia católica al día siguiente de recibir al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

Un encuentro de tono “amistoso” según Washington, destinado a limar asperezas después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el pacifismo del pontífice.

Entre los fieles reunidos en Pompeya, Mariella Annunziata, de 52 años, cree que el pontífice respondió “de manera elegante” a los ataques verbales de Trump, irritado por las críticas de León a la estrategia belica en el Oriente Medio.

“No cedió a la provocación”.

Después de Pompeya, el papa estadounidense y peruano se trasladará a Nápoles, donde venerará las reliquias de San Jenaro, patrón de la ciudad, y saludará a la multitud en la plaza del Plebiscito.

“Renuevo al papa León XIV toda mi gratitud por su mensaje incasable de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y solidaridad hacia los más desvalidos”, escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la plataforma X.

El viaje de un día al sur de Italia se produce tras la gira de abril por cuatro naciones africanas, y un meses antes de la visita de una semana a España, en junio.