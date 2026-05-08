Niño de dos años cayó de un cuarto piso en la localidad de Suba: la comunidad lo rescató

En las últimas horas en la localidad de Suba, en el barrio La Gaitana, se vivieron momentos de angustia luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de un menor de edad que estaba apunto de caer de una terraza ubicada en un cuarto piso.

Ante la situación más de una decena de vecinos se acercaron a la casa y con chaquetas y otros elementos improvisaron una malla para evitar que el niño se lesionara.

“De manera inmediata el niño es trasladado a un centro asistencial y, de acuerdo al reporte médico no presenta ninguna lesión”, confirmo el coronel, Javier Cárdenas, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Hasta el lugar llegó la Policía de Infancia y Adolescencia para generar el reporte correspondiente al Instituto de Bienestar Familiar para iniciar el procedimiento de restablecimiento de derechos del menor de edad.