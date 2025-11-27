Air Canada tendrá vuelos a Cartagena desde Toronto y Montreal

Las buenas noticias en materia de turismo no paran en Cartagena, que sigue conectándose con el mundo de manera directa. Air Canada anunció hoy el lanzamiento de vuelos directos desde Toronto y Montreal hacia La Heroica, operados todos los sábados entre el 20 de diciembre de 2025 y el 14 de abril de 2026.

Estas nuevas rutas estacionales se integran a la operación diaria que Air Canada mantiene durante todo el año entre Toronto - Montreal y Bogotá, reforzando la presencia de la aerolínea en Colombia y consolidando al país como un mercado estratégico dentro de su red internacional.

La operación combinada permitirá ofrecer más opciones a los viajeros canadienses y colombianos, al tiempo que fortalece los vínculos turísticos, comerciales y culturales entre ambas naciones.

“Es gratificante ver, disfrutar y medir cómo las grandes cosas del mundo y todo lo bueno que merece Cartagena está volviendo o llegando. Nuestra ciudad es el mayor referente turístico, comercial, portuario y de inversiones de Colombia, por lo que contar con cada vez más conexiones aéreas con grandes países como Canadá es una gran noticia”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Cartagena es un destino clave por su riqueza cultural, su atractivo turístico y su creciente dinamismo económico. Estas rutas impulsarán tanto el turismo como las oportunidades de negocios y estudio entre los dos países, complementando la fuerte demanda que ya sostiene la operación diaria a Bogotá.

“Canadá valora a socios como Air Canada y nos entusiasma su mayor presencia en Colombia. La conectividad aérea es un puente que acerca a nuestros países fomentando el comercio, el turismo y el intercambio cultural; sin duda, estas nuevas operaciones contribuirán a fortalecer nuestros lazos económicos bilaterales y a crear nuevas oportunidades de crecimiento mutuo”, señaló Elizabeth Williams, Embajadora de Canadá en Colombia

Este anuncio forma parte de la mayor expansión de Air Canada hacia América Latina hasta la fecha, con un crecimiento del 16% en capacidad frente al invierno pasado. Cartagena se suma como uno de los cuatro nuevos destinos que la aerolínea incorporará esta temporada, junto con Río de Janeiro (Brasil), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Guadalajara (México).

“La inclusión de Cartagena en nuestra red invernal desde Toronto y Montreal, sumada a nuestra operación diaria en Bogotá, demuestra el compromiso de Air Canada con el fortalecimiento de los lazos entre Colombia y Canadá. Estas rutas amplían significativamente la oferta para los viajeros y consolidan a Colombia como uno de los mercados más importantes dentro de nuestra estrategia en América Latina”, afirmó Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en Colombia.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, señaló que “La llegada de Air Canada a Cartagena es un paso decisivo en la consolidación de nuestra ciudad como un destino global. Esta nueva operación desde Toronto y Montreal amplía nuestra conectividad con Norteamérica, fortalece el flujo de visitantes canadienses y posiciona a Cartagena como un referente turístico y cultural en el Caribe. Cada nueva ruta es una puerta abierta para el turismo, el comercio y la inversión, y reafirma que Cartagena está lista para seguir creciendo y conectándose con el mundo”.

Una apuesta por seguir conectando a Cartagena con el mundo

Cartagena sigue demostrando que es un destino predilecto de talla mundial, siendo un atractivo para grandes mercados como Canadá, que ahora se conecta de manera directa con esta nueva ruta.

“Cartagena está iniciando una temporada muy provechosa en términos de aumento de turistas del hemisferio norte que, debido al invierno, buscan experiencias en zonas tropicales, siendo Cartagena una de los destinos preferidos. Por lo tanto, el vuelo estacional desde Toronto y Montreal de Air Canadá va a incrementar potencialmente las cifras de turistas canadienses que hemos recibido este año, los cuales, a corte de octubre, llegan a ser 19.139; de estos, el 98% llegó por una motivación turística, por la variedad de planes y la buena reputación del destino en su país, según lo reporta Migración Colombia”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Para Carlos Cuartas, gerente general del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, esta nueva ruta estacional con destino a Canadá, a través de Air Canada, “representa un importante impulso en la tarea de conectar a Cartagena con otras partes del mundo. También es un reconocimiento al trabajo de nuestra operación como la tercera terminal que más pasajeros moviliza en Colombia y que cuenta con la certificación de Aeródromo Internacional, otorgada por la Aerocivil, la cual garantiza que el aeropuerto cumple con los estándares más rigurosos de seguridad operativa”.

“La decisión de Air Canada de conectar directamente a Cartagena con Toronto y Montreal es una noticia extraordinaria para el país de la belleza. Esta operación amplía las oportunidades para que más viajeros descubran la riqueza cultural, histórica y natural de nuestra Heroica, y fortalece el trabajo que venimos realizando para posicionar a Colombia como un destino de clase mundial. Cada nueva ruta impulsa el turismo, dinamiza los negocios y abre nuevas puertas para el intercambio académico y cultural. Celebramos esta apuesta por Cartagena y por Colombia, y reiteramos nuestro compromiso de seguir acercando al mundo a nuestro país”, explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Por su parte, Carolina Ariza, directora ejecutiva de Cotelco capítulo Cartagena y Bolívar, también se refirió a la importancia de esta gran noticia en materia de conectividad aérea para la ciudad.

“La llegada de Air Canada marca un hito para el sector hotelero y turístico de Cartagena y Bolívar. Desde Cotelco Cartagena y Bolívar, y como miembros activos del Comité de Conectividad, hemos trabajado de manera articulada con el aeropuerto, la institucionalidad local y nuestros afiliados para impulsar nuevas rutas internacionales, y hoy celebramos un logro que amplía nuestras oportunidades, fortalece la llegada de viajeros de alto valor y consolida a nuestro destino como un referente estratégico para Norteamérica. Cada nueva conexión aérea es un motor directo para la ocupación hotelera, la competitividad del destino y la proyección global de nuestra región”, puntualizó Carolina Ariza, directora ejecutiva de Cotelco capítulo Cartagena y Bolívar.

Operación con Boeing 737 MAX 8 de Air Canada (mainline)

Los vuelos hacia Cartagena serán operados con el Boeing 737 MAX 8 de la flota mainline de Air Canada, una aeronave moderna, eficiente y de última generación, equipada con:

● 169 asientos en dos cabinas

o Business Class (América): 16 asientos tipo recliner, con mayor reclinación, espacio adicional, servicio premium y entretenimiento personal.

o Economy Class: 153 asientos ergonómicos con pantallas individuales y opciones de conectividad.

● Sistema de entretenimiento a bordo en todas las cabinas, con cientos de películas, música y contenidos bajo demanda.

● Iluminación LED de espectro completo para reducir la fatiga.

● Mejoras significativas en consumo de combustible y reducción de emisiones, alineadas con los compromisos de sostenibilidad de la aerolínea.

Air Canada continúa apostando por una operación sostenible, moderna y responsable, que facilite que cada vez más viajeros disfruten de una experiencia segura, cómoda y conectada.

Venta de tiquetes

Los tiquetes ya están disponibles en aircanada.com, en los centros de contacto de Air Canada y a través de agencias de viajes autorizadas.