Alemania, Croacia, Senegal, entre otros: Así es el Estadio de Toronto para el Mundial 2026

El BMO Field, que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 será denominado Toronto Stadium, se consolida como uno de los escenarios más representativos del fútbol canadiense. Reconocido por ser el primer estadio específico para este deporte en el país, actualmente es la casa de la Selección de Canadá, del Toronto FC de la Major League Soccer y de los Toronto Argonauts de la CFL.

Toronto, como ciudad anfitriona, cuenta con una amplia trayectoria en la organización de eventos internacionales de fútbol. Ha sido sede del Torneo Olímpico de Fútbol 1976, el Campeonato Juvenil de la Concacaf 1974, el Copa Mundial Sub-16 de la FIFA 1987, el Campeonato Femenino de la Concacaf 1998, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2014, lo que respalda su experiencia como anfitriona de grandes competiciones.

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De cara al Mundial de 2026, el Toronto Stadium tendrá un papel relevante dentro del calendario, albergando varios partidos de la fase de grupos y consolidándose como uno de los puntos estratégicos del torneo en territorio canadiense. Un escenario moderno, con tradición y preparado para vivir una nueva cita histórica del fútbol mundial.

Detalles del estadio

Nombre: Toronto Stadium

Ubicación: Toronto, Canadá

Capacidad: 30.000

Inaugurado: 2007

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Calendario de partidos en el Estadio de Toronto

Fase de grupos

Viernes, 12 de junio de 2026

Partido 8 – Canadá vs Bosnia – Grupo A – Toronto Stadium

Miércoles, 17 de junio de 2026

Partido 24 – Ghana vs Panamá – Grupo F – Toronto Stadium

Sábado, 20 de junio de 2026

Partido 36 – Alemania vs Costa de Marfil – Grupo A – Toronto Stadium

Martes, 23 de junio de 2026

Partido 48 – Panamá vs Croacia – Grupo F – Toronto Stadium

Sábado, 26 de junio de 2026

Partido 72 – Senegal vs Irak – Toronto Stadium

Dieciseisavos

Martes, 7 de julio de 2026

Partido 88 – Ganador 2K vs Ganador 2L – Toronto Stadium