Shakira anuncia “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Burna Boy

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 10: Shakira attends a FIFA Media briefing ahead of the World Cup Final match between Netherlands and Spain on July 10, 2010 at Soccer City in Johannesburg, South Africa. (Photo by Jamie Squire - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jamie Squire - FIFA

La cantautora, bailarina y productora discográfica Shakira anunció este jueves “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Burna Boy.

A través de sus redes sociales oficiales, la barranquillera publicó un video con varios bailarines en la grama del Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

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El video cierra con una toma aérea que muestra la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).

Esta no es la primera canción oficial de un Mundial de Fútbol interpretada por Shakira.

¿Qué otras canciones de mundiales ha interpretado Shakira?

Shakira y Wyclef Jean interpretaron “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2006.

En 2010, Shakira colaboró con la banda sudafricana de fusión afro Freshlyground para crear la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010, “Waka Waka (This Time for Africa)”.

Lanzada el 7 de mayo de 2010, “Waka Waka” fue interpretada por Shakira en el inicio y la clausura de la Copa Mundial.

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El 13 de julio de 2014, Shakira interpretó “La La La (Brasil 2014)” junto a Carlinhos Brown en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En 2014, Shakira se convirtió en la primera artista musical en actuar tres veces en la Copa Mundial de la FIFA.