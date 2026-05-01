Conozca el estadio BC Place: El escenario donde Vancouver vivirá la fiesta del Mundial 2026

El Estadio BC Place de Vancouver será una de las sedes destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al albergar un total de siete partidos a lo largo del torneo, incluyendo encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias.

El icónico estadio de Vancouver acogerá cinco compromisos de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos de final, consolidándose como un escenario clave dentro del calendario mundialista. Entre los encuentros más esperados, la Selección de Canadá disputará allí dos de sus partidos de la fase inicial: primero frente a la Selección de Catar el jueves 18 de junio, y posteriormente ante la Selección de Suiza el miércoles 24 de junio.

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Además del combinado anfitrión, otras selecciones de peso también tendrán presencia en Vancouver durante la fase de grupos. Equipos como la Selección de Australia, la Selección de Nueva Zelanda, la Selección de Egipto y la Selección de Bélgica formarán parte de la programación en este escenario, aportando variedad y nivel competitivo al desarrollo del torneo en esta sede.

De esta manera, el BC Place se prepara para ser uno de los epicentros del Mundial 2026 en territorio canadiense, ofreciendo una combinación de partidos atractivos y la presencia de selecciones protagonistas en distintas fases del campeonato.

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Detalles del estadio

Nombre: Estadio BC Place Vancouver

Ubicación: Vancouver, British Colombia, Canadá

Capacidad: 54,000

Inauguración: 1983

Calendario de partidos en el BC Place Vancouver

Fase de grupos

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 8 – Australia vs Turquía - Grupo D - BC Place Vancouver

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 27 – Canadá vs Qatar - Grupo B - BC Place Vancouver

Domingo, 21 de junio 2026

Partido 40 – Nueva Zelanda vs Egipto - Grupo G - BC Place Vancouver

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 49 – Suiza vs Canadá - Grupo B - BC Place Vancouver

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 65 – Nueva Zelanda vs Bélgica - Grupo G - BC Place Vancouver

Dieciseisavos de final

Jueves, 2 de julio 2026

Partido – 1B vs 3EFGIJ vs Grupo G - BC Place Vancouver

Octavos de final

Martes , 7 de julio 2026

Partido – Ganador Partido 85 vs Ganador Partido 87 - Grupo G - BC Place Vancouver