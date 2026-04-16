Pagos digitales en segundos: así funciona la red invisible detrás de cada transacción

Según datos de Fintech Mono, dos segundos es el tiempo que tarda un usuario en acercar su celular a un datáfono, de esta forma se activa una cadena de validaciones que involucra más de diez factores del sistema financiero.

Cada vez que se paga con datáfono o a través de una página web, intervienen el banco del comercio, redes globales como Visa y Mastercard, procesadores de pago, y la entidad que emitió la tarjeta.

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Según cifras de la Superintendencia Financiera, el sistema financiero procesa en promedio 39 mil transacciones por minuto, y el 82% de ellas ocurren por canales digitales. Asimismo, ha medida que los pagos electrónicos ganan terreno frente al efectivo, entender esta infraestructura dejó de ser un tema técnico. Cada vez más empresas están integrando servicios financieros en su operación, apoyadas en soluciones que les permiten conectarse a esta red sin desarrollarla desde cero.

¿Cómo funcionan estos procesos?

Comienza en el terminal de pago, que es el datáfono, si el pago es presencial, o la pasarela de pagos, si el pago es electrónico. El dispositivo captura la información de la tarjeta y la envía al banco del comercio, que se conecta con la red global correspondiente. El banco se conecta con redes globales como Visa o Mastercard, que actúan como intermediarias y llevan la solicitud hasta la entidad emisora. En cuestión de milisegundos, el banco emisor verifica tres condiciones: disponibilidad de fondos, validez de la tarjeta y ausencia de alertas de fraude. La respuesta recorre el mismo camino de vuelta y se traduce en la aprobación o rechazo que ve el usuario. La transacción, sin embargo, no termina ahí. Tras la aprobación, las entidades involucradas realizan la compensación y liquidación de los recursos para que el dinero llegue efectivamente al comercio.

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“Antes, conectarse a estas redes requería años de desarrollo y licencias que solo los grandes jugadores podían costear. Hoy, una empresa puede integrarse rápidamente y ofrecer servicios financieros como parte de su producto principal”, aseguró Juan Camilo Poveda, CEO de Mono.