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08 may 2026 Actualizado 15:00

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Justicia

Gobierno suspendió órdenes de captura para trasladar cabecillas del Clan del Golfo a Córdoba y Chocó

La movilización de los cabecillas está prevista para el próximo 25 de junio, en el marco del proceso de paz que se adelanta con esa estructura armada.

Recompensa por asesino de Nickol Valentina Rodríguez no será entregada a sus familiares

Recompensa por asesino de Nickol Valentina Rodríguez no será entregada a sus familiares / Sergey Pakulin / EyeEm

Recompensa por asesino de Nickol Valentina Rodríguez no será entregada a sus familiares
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El Gobierno suspendió las órdenes de captura, incluyendo las que tienen fines de extradición, para la movilización de 29 cabecillas del Clan del Golfo a las Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, prevista para el próximo 25 de junio, en el marco del proceso de paz que se adelanta con esa estructura armada.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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