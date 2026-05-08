Gobierno suspendió órdenes de captura para trasladar cabecillas del Clan del Golfo a Córdoba y Chocó

Recompensa por asesino de Nickol Valentina Rodríguez no será entregada a sus familiares / Sergey Pakulin / EyeEm

El Gobierno suspendió las órdenes de captura, incluyendo las que tienen fines de extradición, para la movilización de 29 cabecillas del Clan del Golfo a las Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, prevista para el próximo 25 de junio, en el marco del proceso de paz que se adelanta con esa estructura armada.

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