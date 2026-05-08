Giro de Italia 2026: fecha de inicio, dónde ver, cuántas etapas tiene y más novedades de la carrera

La edición 109º del Giro de Italia se celebrará este 8 de mayo de 2026, uno de los 3 grandes eventos del ciclismo que se podrá ver a través de DSPORTS 2, disponible en el canal 612 y 1612 HD de la grilla de programación de DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

Estra será la décimo sexta (16°) ocasión en que la apertura del circuito se realizará fuera de Italia. Así, la “Corsa Rosa” comenzará el próximo viernes con una histórica Gran Partida en la ciudad costera de Nesebar, Bulgaria, y pasará también por Burgas y Plovdiv durante las primeras tres etapas.

Imagen de referencia de los ciclistas participantes del Giro de Italia (Crédito: DirecTV) Ampliar Imagen de referencia de los ciclistas participantes del Giro de Italia (Crédito: DirecTV) Cerrar

Después de un día de descanso, la competición se reanudará en el sur de Italia para dirigirse hacia Los Alpes por un breve paso por Suiza. A partir del 29 de mayo, se desarrollarán las etapas más determinantes por su exigente perfil de alta montaña y la gran final será el 31 de mayo por las calles de la capital italiana.

Entre los ciclistas se destacan los colombianos:

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A ellos se suman otros nombres relevantes de la región como Jhonatan Narváez, Harold Martín López y el español con fuerte vínculo latinoamericano Enric Mas, consolidando una participación que reafirma el crecimiento del ciclismo iberoamericano en la élite mundial.

La presencia de estos corredores refuerza el interés regional por la competencia, en una edición que vuelve a tener a Latinoamérica como protagonista.

El pelotón también contará con referentes globales como Jonas Vingegaard y Adam Yates, quienes aportarán nivel competitivo en la lucha por el título, junto a equipos de primer nivel del circuito WorldTour.

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Esta es la programación del Giro de Italia en DirectTV (Hora colombiana)

8 de mayo (7:30 a.m.): Etapa 1 - Nesebar - Burgas (Bulgaria). 156 km.

9 de mayo (6:00 a.m.): Etapa 2 - Burgas - Veliko Tarnovo (Bulgaria). 220 km.

10 de mayo (7:00 a.m.): Etapa 3 - Plovdiv - Sofía (Bulgaria). 174 km.

12 de mayo (8:30 a.m.): Etapa 4 - Catanzaro - Cosenza. 144 km .

. 13 de mayo (7:00 a.m.): Etapa 5 - Praia a Mare - Potenza. 204 km .

. 14 de mayo (8:30 a.m.): Etapa 6 - Paestum - Nápoles. 161 km .

. 15 de mayo (6:00 a.m.): Etapa 7 - Formia - Blockhaus. 246 km .

. 16 de mayo (8:00 a.m.): Etapa 8 - Chieti - Fermo. 159 km .

. 17 de mayo (7:30 a.m.): Etapa 9 - Cervia - Corno alle Scale. 184 km .

. 19 de mayo (8:00 a.m.): Etapa 10 - Viareggio - Massa. 40,2 km (CRI) .

. 20 de mayo (7:00 a.m.): Etapa 11 - Porcari - Chiavari. 178 km .

. 21 de mayo (8:00 a.m.): Etapa 12 - Imperia - Novi Ligure. 177 km .

. 22 de mayo (7:30 a.m.): Etapa 13 - Alessandria - Verbania. 186 km .

. 23 de mayo (7:30 a.m.): Etapa 14 - Aosta - Pila. 133 km .

. 24 de mayo (8:30 a.m.): Etapa 15 - Voghera - Milán. 136 km .

. 26 de mayo (8:30 a.m.): Etapa 16 - Bellinzona - Cari. 113 km .

. 27 de mayo (7:30 a.m.): Etapa 17 - Cassano d’Adda - Andalo. 200 km .

. 28 de mayo (8:00 a.m.): Etapa 18 - Fai della Paganella - Pieve di Soligo. 167 km .

. 29 de mayo (8:00 a.m.): Etapa 19 - Feltre - Alleghe. 151 km .

. 30 de mayo (7:30 a.m.): Etapa 20 - Gemona del Friuli - Piancavallo. 199 km .

. 31 de mayo (10:30 a.m.): Etapa 21 - Roma. 131 km.

Todas las etapas estarán disponibles en el canal 612 y 1612 HD de la grilla de programación de DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

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