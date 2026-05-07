Tres colombianos irán al Giro de Italia 2026: ¿Cómo les ha ido antes?

Este viernes dará inicio la edición 109 del Giro de Italia, competencia que tendrá como punto de partida Bulgaria, con una fracción de 147 kilómetros entre Nesebar y Burgas. La primera grande del año contará con la presencia de tres ciclistas colombianos.

Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago será la cuota colombiano en la competencia de tres semanas. Un número reducido, para una carrera que suele tener gran participación de los Escarabajos.

Tanto Egan como Buitrago serán los encargados de liderar a sus respectivas escuadras, Ineos y el Bahrain; mientras que Rubio irá como uno de los gregarios del español Enric Mas en el Movistar.

¿Cómo les ha ido en el Giro?

Egan Bernal

Edad: 29 años

Equipo: Ineos

Participaciones en el Giro: 2

Mejor participación: Campeón (2021)

Santiago Buitrago

Edad: 26 años

Equipo: Bahrain

Participaciones en el Giro: 2

Mejor participación: 12 (2022)

Einer Rubio

Edad: 28

Equipo: Movistar Team

Participaciones en el Giro: 5

Mejor participación: 7 (2024)

Ninguno de los ciclistas colombianos participantes en esta edición del Giro estará debutando en la competencia. El gran favorito para esta edición es el danés Jonas Vingegaard, el campeón defensor Simon Yates no estará, pero si lo hará su hermano Adam, otro de los candidatos.