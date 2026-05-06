Egan Bernal, líder del Ineos para su tercer Giro de Italia: así fue presentado

Egan Bernal liderará al Ineos en el Giro de Italia junto al neerlandés Thymen Arensman, según informó este miércoles el equipo británico previo a la presentación de los equipos que se lleva a cabo en el Teatro de Verano de Burgas, Bulgaria, país de donde partirá la competición.

“El campeón de 2021, Egan Bernal, y Thymen Arensman liderarán al Netcompany INEOS en el Giro de Italia de este año, lo que supone la primera Gran Vuelta del equipo bajo su nueva identidad”, se lee en el comunicado del equipo británico. Vale la pena mencionar que Netcompany llegó como copatrocinador a finales de abril.

Ademásde Filippo Ganna, quien le apostará a la contrarreloj, Ineos contará ensu plantel con Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad-Bårdseng, Connor Swift y Ben Turner: “ciclistas que combinan una probada trayectoria en Grandes Vueltas con talento emergente y la versatilidad”, reza la información.

Egan Bernal, por su tercera participación en el Giro de Italia

El zipaquireño va por su tercera participación en la Corsa Rosa, luego de lo hecho en 2021, cuando qe quedó con el título, y la del 2025, en la que terminó en el séptimo puesto. Egan llega a esta edición tras quedar quinto en la reciente Lieja-Bastoña-Lieja.

“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, señaló el colombiano.

En las dos anteriores participaciones, Egan logró apenas un triunfo de etapa, que fue en el 2021 en la etapa 19, cuando llegó siete segundo por delante de Giulio Ciccone.

El Giro iniciará este viernes 8 de mayo en Nessebar, Bulgaría y terminará el domingo 31 de mayo en Roma.