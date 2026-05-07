Giro de Italia 2026: favoritos, etapas, recorrido y perfil de la lucha por la maglia rosa

Inicia una nueva edición del Giro de Italia, la 109ª en la historia de la competición. La partida tendrá lugar este viernes 8 de mayo en Bulgaria y terminará el domingo 31 de mayo en Roma. En total serán 21 etapas, que suman 3.459 kilómetros, 48.550 de desnivel, una etapa contrarreloj y 7 finales en las alturas, que marcarán la lucha por la maglia rosa.

Favoritos a ganar el Giro de Italia

El danés Jonas Vingegaard (Visma) hará su debut este viernes en el Giro de Italia con la condición de favorito número 1. A falta del esloveno Tadej Pogacar y de la nueva perla francesa, Paul Seixas, los pronósticos apuntan a Vingegaard, quien se estrena con el reto de cerrar el círculo de las tres grandes, ya que tiene en palmarés 2 Tours y 1 Vuelta. De lograrlo, el nórdico, reciente ganador de la Volta a Catalunya y París-Niza, se uniría a la leyenda de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador y Chris Froome.

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Yates, Bernal y Pellizzari, alternativas al título

Tampoco estarán en la salida búlgara de Nessebar el defensor del título, Simon Yates, ni el mexicano Isaac Del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, podios en 2025, ni el belga Remco Evenepoel, por lo que el pronóstico se abre a múltiples opciones, con el colombiano Egan Bernal (Ineos) y el español Enric Mas, también debutante, en la lucha por el cajón.

Los rivales de Vingegaard aparecerán por los 4 costados. El UAE, sin sus principales líderes, apuesta por Adam Yates, vencedor en O Camiño, dentro de un equipo experimentado que cuenta con Marc Soler como jefe de ruta. Como segunda opción estará el australiano Jay Vine, doble rey de la montaña en la Vuelta.

Bernal, campeón nacional, pide foco en este Giro. El ganador del Tour 2019 y ‘maglia’ rosa en 2021 se acerca a su mejor nivel. En el Tour de los Alpes ha sido segundo y en la Lieja-Bastoña-Lieja quinto, luchando con los mejores. En su equipo se cuenta también con Thymen Arensman y con Filippo Ganna para la crono.

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El Red Bull Bora, sin Evenepoel, llega con un potente equipo que lidera el italiano Giulio Pellizzari, el joven de 22 años esperanza del ciclismo transalpino, tercero en Tirreno y Alpes. Su estado de forma le avala para lograr altas cotas, y tendrá a su lado al ‘aussie’ Jai Hindley, ‘maglia’ rosa en 2022.

En un segundo escalón se encuentran otros corredores con opciones de tener protagonismo, como Giulio Ciccone (Lidl Trek), Ben O’Connor o Michael Storer. En el Bahrain se cuenta con opciones de luchar por las etapas con el colombiano Santiago Buitrago y el local Damiano Caruso.

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La lucha de la velocidad

Habrá lucha cerrada en la disputa de los velocistas. El hombre a batir será el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), quien suma 6 victorias en 2026 y atesora un récord impresionante: ha ganado la clasificación por puntos en cada una de las tres Grandes Vueltas que ha completado.

Sus principales rivales serán Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann y los jóvenes talentos Tobias Lund Andresen, Paul Magnier y Arnaud De Lie. También están confirmados en la salida Casper van Uden, Ethan Vernon y Orluis Aular.

Montaña en la primera semana

El Giro arranca en la ciudad búlgara de Nessebar y pasa por Burgas, Veliko Tarnovo y Plovdiv antes de finalizar la tercera etapa en Sofía. Tres días para el esprint masivos, aunque la segunda podría sorprender con 2 tramos adoquinados que superar, el segundo de los cuales asciende durante un kilómetro con una pendiente del 5 por ciento.

La primera semana de competición ofrece la sexta fecha un esprint en Nápoles y la primera llegada en alto de la carrera en la séptima con el Blockhaus, la jornada más larga con 245 km y desnivel de 4.476 metros, con una subida final de 13,8 km al 8,4% y rampas del 13,6%. Primer gran duelo por la general.

La octava etapa, entre Chieti y la localidad de Fermo, en lo alto de una colina, promete un final exigente, y la novena termina con una subida de 3 km con una pendiente cercana al 10% hasta el puerto de montaña boloñés de Corno alle Scale.

La crono marca la segunda semana

La segunda semana comienza con la contrarreloj llana de 40,2 kilómetros en la costa del Tirreno, entre Viareggio y Massa. La próxima cita que puede marcar diferencias llegará en la jornada 14 con final en Pila (1a, 16,6 km al 7). Etapa corta, de 133 kilómetros, pero explosiva, con 4 puertos anteriores: Col du Saint-Barthélemy (15,7 km al 6,2 %), Doues (5,8 km al 6,2 %), Lin Noir (7,5 km al 7,8 %) y Verrogne (5,6 km al 6,9 %).

Tercera semana, lugar para la etapa reina

Tras un respiro al esprint en Milán, la decimosexta tendrá escenario suizo. Entre Bellinzona y Carí solo 113 kilómetros, pero 3000 metros de desnivel. La subida final es de primera categoría, de 11,6 km al 8 por ciento.

La traca final llegará con la etapa 19, la jornada reina del Giro en los Dolomitas. Entre Feltre y Alleghe 151 kilómetros y 4.824 metros de desnivel. Incluye el Passo Duran (1a, 12,3 km al 8 %), Coi (2a,5,9 km al 9,3 %), Passo Staulanza (2a, 6,9 km al 6,1 %), Passo Giau (categoría especial, 9,7 km al 9,4 %) y Passo Falzarego (2a, 11 km al 5,3 %). La meta en Piani di Pezzè con subida de 5 km al 9,7 %).

Penúltima etapa con doble ascensión a la estación de esquí de Piancavello. Con una pendiente media del 7,8 % a lo largo de 14,4 kilómetros, la cima de la segunda ascensión será la meta y decidirá al ganador del Giro de este año.

Roma acogerá la meta final por cuarto año consecutivo. Los velocistas sobrevivientes de la montaña se disputarán la gloria en la Ciudad Eterna.

Las etapa del Giro 2026

1ª Nessebar (Bulgaria) – Burgas (Bulgaria) 156 Llana

2ª Burgas (Bulgaria) -Veliko Tarnovo (Bulgaria) 220 Media M.

3ª Plovdiv (Bulgaria) – Sofía (Bulgaria) 174 Media M.

4ª Catanzaro – Cosenza 144 Media M.

5ª Praia a Mare – Potenza 204 Ondulada

6ª Paestum – Nápoles 161 Llana

7ª Formia – Blockhaus 246 Final Alto

8ª Chieti – Fermo 159 Media M.

9ª Cervia – Corno alle Scale 184 Final Alto

10ª Viareggio – Massa 40,2 CRI

11ª Porcari – Chiavari 178 Media M

12ª Imperia – Nueva Liguria 177 Ondulada

13ª Alejandría – Verbania 186 Llana

14ª Aosta – Pila 133 Final Alto

15ª Voghera – Milán 136 Llana

16ª Bellinzona – Cari 113 Final Alto

17ª Cassano d’Adda – Andalo 200 Media M.

18ª Fai della Paganella – Pieve di Soligo 167 Ondulada

19ª Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) 151 Alta Mont.

20ª Gemona del Friuli – Piancavallo 199 Final Alto

21ª Roma – Roma 131 Llana

¿Quiénes fueron los últimos ganadores del Giro?

2025. Simon Yates (GBR)

2024. Tadej Pogacar (SLO)

2023. Primoz Roglic (SLO)

2022. Jai Hindley (AUS)

2021. Egan Bernal (COL)

2020. Tao Geoghegan Hart (GBR)

2019. Richard Carapaz (ECU).