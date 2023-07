Jonas Vingegaard revalida el título y es el campeón del Tour de Francia

Jonas Vingegaard celebra su segundo título en el Tour de Francia / Foto de THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images) / THOMAS SAMSON

¡Jonas Vingegaard es el campeón del Tour de Francia! El ciclista danés logró su segundo título luego de terminar como líder de la clasificación general con una diferencia contundente de 7 minuto y 29 segundos respecto a su más inmediato perseguidor, el esloveno Tadej Pogacar. En la tradicional etapa del paseo triunfal en París, el ganador fue Jordi Meeus (Bora), que superó por centímetros a Jasper Philipsen y el foto finish lo dio como ganador.

Como es de costumbre, la última etapa de una grande suele ser pasiva en los primeros kilómetros. Los camarógrafos y las fotografías que logren capturar se vuelven protagonistas, pues los ciclistas posan tranquilamente, aunque todas las miradas se las llevó el portador de la camiseta amarilla, en este caso Jonas Vingegaard, que junto a su equipo (Jumbo Visma) brindaron con champán por coronar el Tour de Francia para el danés.

Ya entrados en la competencia, por las calles de París el pelotón rodó tranquilamente, pero fue Tadej Pogacar el que se decidió a animar la fracción y emprendió una fuga en la que también estuvo el colombiano Harold Tejada y otros seis corredores. No obstante, el terreno plano no hizo que se presentara una diferencia más larga y no pasó del minuto.

Posteriormente, fueron cazados por el pelotón, pero se conformó otro grupo de escapados de tres ciclistas en el que Nelson Oliveira, Simon Clarke y Frederik Frison quisieron coronarse en los Campos Elíseos, en un día de festejos y celebraciones. Pero la diferencia tampoco fue tan amplia y sobre 10 kilómetros finales fueron absorbidos por el lote principal.

Las campanas anunciaron la última vuelta de la edición 110 de la ronda gala, en ese momento el pelotón se comenzó a mover y los velocistas se perfilaban para una llegada masiva. Jordi Meeus fue el que terminó imponiéndose por escasos centímetros de rueda a Jasper Philipsen, que fue el que más ganó etapas en la carrera y se quedó con la camiseta de los puntos.

Jonas Vingegaard, sólido campeón

El triunfo del danés lo empezó a concretar con la contrarreloj del martes en la que le sacó a Tadej Pogacar 1′38 de diferencia, pero la estocada final se la dio en la etapa 17 que fue de alta montaña, allí le sacó más de 6 minutos y dejó listo su revalidación del título de manera virtual. Solo un retiro lo podía privar al danés de 26 años de su segundo trofeo en la Grand Boucle. El birtánico Adam Yates cerró el podio de la general.

El campeón de la montaña fue Giulio Ciccone con 106 puntos, seguido por Felix Gall (92) y el podio en este ítem lo cerró Vingegaard (89).

Por su parte, el mejor joven fue Tadej Pogacar (24 años) con una diferencia de 5′48″ respecto al español Carlos Rodríguez. El premio al equipo más destacado fue para el Jumbo Visma con 7′13″ sobre el UAE Emirates y la combatividad se la llevó el belga Campenaerts.