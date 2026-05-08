FAC confirmó hallazgo de restos de dron con explosivos a pocos kilómetros de El Dorado

En la tarde de este jueves 7 de mayo, el comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), general Jonhn López, confirmó que gracias a información de inteligencia fue ubicada la posición exacta de los restos de un dron que cayó hace algunos días cerca del Complejo Aeronáutico El Dorado, en Bogotá, a unos 6 kilómetros.

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Según el general, gracias a la información de inteligencia, se obtuvo la ubicación exacta de los restos de un dron que cayó hace unos días en cercanías al complejo aeronáutico de la ciudad de Bogotá”, aseguró el oficial.

Por eso, explicó el general López, el dispositivo tenía explosivos en su interior y además presentaba una adecuación no convencional para ser guiado con fibra óptica.

“Este dispositivo tenía en su interior explosivos y adecuación no convencional para ser guiado con fibra óptica”, señaló.

Además, agregó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó todos los protocolos de seguridad para proteger las instalaciones militares y garantizar que la operación aérea no se vea afectada. “Se han desplegado operativos con todas las instituciones que hacen parte del Complejo Aeronáutico El Dorado (…) para fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la operación aérea, sin que esto se detenga o se ponga en riesgo”, agregó.