El Origen del Arte Hecho a Mano, Exposición Artesanal de Armenia 2026: Aquí les contamos

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Armenia

Con 160 expositores, con Indonesia como país invitado, se inicia hoy en el centro de convenciones de Armenia la Exposición Artesanal Plataforma Global de Arte Hecho a Mano con Corredor Étnico

Armenia se consolida como epicentro internacional del arte manual con la versión 12 de la Exposición Artesanal, organizada por Corpoferias y la Fundación Contacto Social, que va del 8 al 18 de mayo (10:00 a.m. a 9:00 p.m.)

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Destacan el tradicional corredor étnico, que visibilizará la diversidad indígena; la participación de más de 30 departamentos de Colombia, integrando muestras nacionales; y el respaldo de la Gobernación del Quindío y la Cámara de Comercio, que habilitará la participación de 40 emprendedores locales en esta versión 12.

Claudia Brito, de comunicaciones de Corpoferias indicó “Este evento trasciende una feria tradicional al convertirse en una plataforma de desarrollo territorial con proyección global, impulsando la economía regional en temporada baja, posicionando a Armenia como destino de eventos nacionales e internacionales, fortaleciendo el turismo cultural, preservando el patrimonio artesanal, promoviendo el emprendimiento local y consolidando alianzas público-privadas.

Con 20 países invitados y a Indonesia como país de honor —resaltando técnicas ancestrales como el Batik (Patrimonio UNESCO), Wayang Kulit y maestría en madera y textiles—, el evento fomentará intercambio cultural y oportunidades de negocio.

La Exposición Artesanal está diseñada para toda la familia respecto a los costos, el ingreso será gratuito los días 8 de mayo, y del lunes 11 al viernes 15 de mayo; a $15.000 los días 9-10 y 16-18 de mayo, (venta en Latiquetera.com y taquillas del recinto).

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De igual forma, la organización informa que para el domingo 8 de mayo las madres tendrán ingreso gratuito desde la apertura y hasta las 2:00 pm y que todos los días los visitantes se podrán encontrar con presentaciones artísticas itinerantes.

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