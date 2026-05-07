¡Prepárese! El Parque Norte celebrará el día de la madre con entrada libre y pasaporte ilimitado. Foto: Parque Norte.

Medellín

La iniciativa busca ofrecer un espacio de recreación y unión familiar, en el que las madres podrán disfrutar de un brazalete personal e intransferible con acceso ilimitado a las atracciones propias del parque durante toda la jornada.

Para acceder al beneficio, cada madre deberá asistir acompañada de al menos un hijo o hija, quien deberá pagar su ingreso bajo las tarifas habituales establecidas por el parque. La promoción no será acumulable con otros descuentos vigentes y tampoco incluye las atracciones operadas por aliados externos.

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Desde Metroparques señalaron que esta actividad busca convertir la celebración del Día de la Madre en una experiencia inolvidable de sano esparcimiento: “Todas las mamás ingresarán gratis con pasaporte ilimitado,es nuestra forma de decirles gracias por su entrega y por ser el corazón de nuestra sociedad, las esperamos para celebrar juntos su vida con toda la diversión que es lo que se merecen”, expuso el Gerente de Metroparques, Milton Vasco.