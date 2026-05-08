El coliseo del Café de Armenia será nuevamente sitio de escrutinio para elecciones presidenciales

Armenia

El delegado de la registraduría en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego confirmó que el coliseo del café será nuevamente el sitio para los escrutinios de las votaciones de la primera vuelta presidencial programadas para el domingo 31 de mayo.

Cabe recordar que en las elecciones para el congreso de la república el coliseo de gimnasia fue designado como sitio de escrutinio, pero debido a peticiones de los deportistas y que el coliseo del café no tendrá ocupaciones para conciertos será nuevamente el sitio para los escrutinios municipales.

El delegado de la registraduría en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego sobre el proceso electoral que se avecina “todo el despliegue de la logística de la Registraduría Nacional del Estado Civil, particularmente en el Quindío, en relación con este proceso que dicho sea de paso avanza de manera positiva y dentro del marco del calendario electoral. Fundamentalmente sí, se van a mantener toda la logística que se tuvo también para Congreso de la República, pero naturalmente que hay unos cambios en cuanto al censo electoral”

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Esto es, el censo electoral es dinámico cambia día a día. Tenemos que entender que hay personas que ingresan y salen del censo electoral, las personas que obtienen su documento de identificación cédula de ciudadanía por primera vez, las personas que fallecen y así sucesivamente.

Entonces, esos cambios generan algunas modificaciones, pero realmente no son sustanciales, pero tenemos que esperar a que, una vez consolidados estas modificaciones, pues ya tengamos los datos definitivos del Entonces, el sitio de escrutinio que eligieron va a mantenerse, es decir, el Coliseo funcionó y demás, hasta donde se ha podido avanzar en las comisiones técnicas de seguimiento electoral, se tiene previsto que va a ser el Coliseo El Café.