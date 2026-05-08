Dimayor confirmó sede para Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

La Dimayor confirmó oficialmente el estadio donde se disputará el compromiso de ida entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá por los cuartos de final de la Liga Colombiana. Finalmente, el encuentro se jugará en el Estadio Metropolitano de Techo el próximo sábado 9 de mayo a las 4:00 p.m.

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La decisión se tomó luego de que no se lograra llegar a un acuerdo para utilizar el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que inicialmente era la principal opción para albergar el compromiso. Ante esta situación, la organización del torneo definió que el duelo se trasladara al Metropolitano de Techo.

Además, las autoridades y la Dimayor confirmaron que no se permitirá el ingreso de hinchada con camiseta visitante al estadio, medida adoptada por razones de seguridad tanto en los alrededores del escenario deportivo como dentro del mismo. De esta manera, únicamente podrá asistir público local o visitantes sin la equipación del conjunto “verdolaga”para el compromiso de ida de la serie.

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Por otro lado, también quedó oficializado el partido de vuelta, que se disputará el martes 12 de mayo a las 6:20 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot, donde se definirá el clasificado a las semifinales del campeonato. El ganador de esta llave enfrentará posteriormente al vencedor de la serie entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima.