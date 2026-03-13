“Ni siquiera los esperaron”: denuncian irregularidades en elección del rector de la UPC

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Excandidato a Rectoría de la UPC denunció que no dejaron votar en elección a delegado de estudiantes

La elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar quedó envuelta de nuevo en controversia luego de que uno de los candidatos denunciara presuntas irregularidades en la sesión del Consejo Superior Universitario en la que se tomó la decisión.

De acuerdo con el profesor Álvaro Iglesias, quien aspiraba al cargo, la reunión en la que se eligió al rector duró apenas ocho minutos y varios integrantes del Consejo Superior no alcanzaron a participar.

“El día lunes estaba citada la sesión para el Consejo Superior a las 8 de la mañana… empezaron 8 en punto y a las 8:08 ya habían terminado”, afirmó Iglesias en entrevista con 6AM W.

Pues la decisión final en la sesión fue elegido como rector Guillermo Andrés Echeverría Gil, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030.

Denuncian que varios miembros no alcanzaron a participar

Según el excandidato, mientras algunos delegados del Consejo Superior se dirigían al recinto para participar en la reunión, se encontraron con que la sesión ya había finalizado.

“Los delegados de los estudiantes, de los gremios, de la Gobernación del Cesar y de los egresados iban subiendo y se encontraron con la sorpresa de que ya habían cerrado la sesión y habían abandonado el recinto por una puerta trasera”, aseguró Iglesias.

Iglesias afirmó que incluso el representante estudiantil ante el Consejo Superior —quien tiene derecho a voz y voto en este órgano— no pudo intervenir en el proceso.

“Ni siquiera los esperaron. Ocho minutos duró la sesión… ni el representante de los estudiantes alcanzó a llegar”, afirmó.

El profesor también cuestionó que durante la reunión no se habrían revisado las hojas de vida de los aspirantes antes de tomar la decisión.

“Ni siquiera le permitieron al representante de los estudiantes opinar o revisar las hojas de vida… simplemente dijeron: se propone el señor Guillermo Echeverría, votado, bueno, nos fuimos”, señaló.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Cuestionamientos por participación de delegada Juliana Guerrero del Gobierno

La elección también ha generado críticas por la participación en la sesión de Juliana Guerrero, quien asistió al Consejo Superior como representante del presidente de la República.

Guerrero enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades en sus títulos académicos, situación que ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad academica sobre su participación en decisiones relacionadas con la gobernanza de una universidad pública.

Según Iglesias, la funcionaria participó en la sesión y abandonó el recinto poco después de la votación.

“Ella misteriosamente apareció, votó y salió del recinto muy rápidamente”, agregó Iglesias cuestionando la presencia de la funmcionaria.

Elección podría ser impugnada

El candidato aseguró que la decisión del Consejo Superior aún puede ser objeto de recursos, por lo que anunció que acudirá a las vías institucionales para cuestionar el proceso.

“Hoy lo que hay es una designación… esa designación admite recursos y los vamos a interponer”, indicó.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional señaló a este medio que por ahora no emitirá un pronunciamiento mientras se revisa la situación relacionada con la elección del rector.

Agregando que, en cuanto al caso de Juliana Guerrero, en el ministerio en primera parte se están realizando investigaciones a propósito de la San José.

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