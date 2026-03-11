“Fue a nuestra espalda”: Estudiantes UPC por nombramiento en el que participó Juliana Guerrero
El representante estudiantil de la Universidad Popular del Cesar habló en 6AM W sobre la elección de rector con Juliana Guerrero como delegada del Gobierno.
Juan López Nacimiento, representante estudiantil ante el Consejo Superior
Noticia en desarrollo.
