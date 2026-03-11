Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 17:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Fue a nuestra espalda”: Estudiantes UPC por nombramiento en el que participó Juliana Guerrero

El representante estudiantil de la Universidad Popular del Cesar habló en 6AM W sobre la elección de rector con Juliana Guerrero como delegada del Gobierno.

Juan López Nacimiento, representante estudiantil ante el Consejo Superior

Juan López Nacimiento, representante estudiantil ante el Consejo Superior

00:00:0008:10
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista COMPLETA:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:10
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir