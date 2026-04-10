Tribunal de Garantías sí votó para anular inscripción de Guillermo Echavarría: vocero sindical UPC

Tribunal de Garantías sí votó para anular inscripción de Guillermo Echavarría: vocero sindical UPTC

La elección de Guillermo Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar ha levantado ampolla entre la opinión pública y los miembros de la comunidad educativa.

Además de tratarse de una decisión exprés, que representantes estudiantiles han descrito como “tomada a sus espaldas”, con

En desarrollo.