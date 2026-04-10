Tribunal de Garantías sí votó para anular inscripción de Guillermo Echavarría: vocero sindical UPC
El representante de las organizaciones sindicales en la Universidad Popular del Cesar habló en 6AM W sobre la polémica elección del rector, en la que participó Juliana Guerrero.
La elección de Guillermo Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar ha levantado ampolla entre la opinión pública y los miembros de la comunidad educativa.
Además de tratarse de una decisión exprés, que representantes estudiantiles han descrito como “tomada a sus espaldas”, con
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