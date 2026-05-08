Condenado a 60 años de prisión disidente de las FARC por masacre de 5 jóvenes en 2021 en Buga, Valle

La condena fue proferida por el juzgado 1 penal del circuito de Buga, contra Willian Guerrero Gil, por homicidio y porte ilegal de armas.

El juzgado 1 penal del circuito de Buga, condenó a 60 años a William Guerrero Gil, por la masacre de cinco jóvenes, ocurrida el 24 de enero de 2021 en la Finca Santa Marta ,sector Cerro Rico, en esta población del centro del Valle del Cauca.

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“Fue determinador de la masacre ejecutada por disidencia Farc Adan Izquierdo”, confirmó el abogado Raimundo Tello, representante de familia del joven Jacobo Alberto Pérez Vásquez, uno de los cinco jóvenes asesinados.

La condena, proferida por el juzgado 1 penal del circuito de Buga, contra William Guerrero Gil, fue por homicidio y porte ilegal de armas.

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Las víctimas fueron los jóvenes Jacobo Alberto Pérez Vásquez, Juan Pablo Marín Pérez, Sara María García Rodríguez, Nicolás Suárez Valencia y un menor de edad.

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