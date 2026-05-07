Asesinada Mileidy Villada, presidenta del concejo municipal de Obando, norte del Valle

Al parecer, el nombre de la presidente del Concejo Municipal de Obando, había aparecido en uno de los panfletos que, a través de WhatsApp, han puesto a circular en dicho municipio.

La concejal Mileidy Villada González, del partido Centro Democrático, fue asesinada en las últimas horas cerca del barrio El Jardín, del municipio de Obando, norte del Valle.

Al parecer, el nombre de la presidente del Concejo Municipal de Obando, había aparecido en uno de los panfletos que, a través de WhatsApp, han puesto a circular en dicho municipio.

Las autoridades y demás organismos de seguridad desplegaron un “plan candado” en la zona, con el fin de ubicar a los responsables del hecho.

Más seguridad

El diputado Rafael Rodríguez, coordinador del Partido Centro Democrático en el Valle, al lamentar el asesinato de la concejal de Obando, Mileidy Yurany Villada, solicitó a las autoridades pronta claridad sobre los hechos y acciones contundentes frente a la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento.

Ante este homicidio, se adelantará un Consejo de Seguridad Extraordinario, para evaluar la situación de orden público al norte del Valle del Cauca.