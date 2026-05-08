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08 may 2026 Actualizado 11:56

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Homicidio con arma blanca en el barrio Marbella en el norte de Cartagena

De acuerdo a testigos, los hechos se habrían presentado durante un hurto

Homicidio con arma blanca en el barrio Marbella en el norte de Cartagena

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Homicidio con arma blanca en el barrio Marbella en el norte de Cartagena
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Según el reporte oficial, al Centro Médico del Barrio Torices, se confirmó el ingreso de una persona con heridas con arma blanca, identificado como Neyder Arteaga Zurita de 29 años de edad, natural de San Bernardo del Viento y residente en Cartagena, quien a pesar de los esfuerzos de los galenos, fallece.

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La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizan pesquisas para dar con la identificación y captura de los responsables.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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