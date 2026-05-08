Homicidio con arma blanca en el barrio Marbella en el norte de Cartagena

Según el reporte oficial, al Centro Médico del Barrio Torices, se confirmó el ingreso de una persona con heridas con arma blanca, identificado como Neyder Arteaga Zurita de 29 años de edad, natural de San Bernardo del Viento y residente en Cartagena, quien a pesar de los esfuerzos de los galenos, fallece.

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La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizan pesquisas para dar con la identificación y captura de los responsables.