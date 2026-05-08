Homicidio con arma blanca en el barrio Marbella en el norte de Cartagena
De acuerdo a testigos, los hechos se habrían presentado durante un hurto
Según el reporte oficial, al Centro Médico del Barrio Torices, se confirmó el ingreso de una persona con heridas con arma blanca, identificado como Neyder Arteaga Zurita de 29 años de edad, natural de San Bernardo del Viento y residente en Cartagena, quien a pesar de los esfuerzos de los galenos, fallece.
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La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizan pesquisas para dar con la identificación y captura de los responsables.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...