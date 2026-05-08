Golpe a disidencias Farc: incautan más de cuatro toneladas de marihuana en el Valle

Más de cuatro toneladas de marihuana fueron incautadas en el peaje El Cerrito, centro del Valle del Cauca, durante un operativo adelantado por la Policía Nacional contra el narcotráfico.

Según las autoridades, este sería uno de los mayores golpes al tráfico de marihuana registrados en lo corrido de 2026. El cargamento fue detectado en medio de controles desarrollados sobre uno de los corredores viales utilizados para el transporte de estupefacientes desde el norte del Cauca hacia otras regiones del país.

De acuerdo con la investigación preliminar, la droga tenía como destino la ciudad de Medellín, donde presuntamente sería distribuida a estructuras de delincuencia organizada.

Las autoridades indicaron que el cargamento estaría vinculado a la disidencia de las Farc, frente 57 “Yair Bermúdez”, organización señalada de financiar sus actividades ilícitas mediante el narcotráfico.

El director de Antinarcóticos, el general William Castaño , señaló que la incautación afecta de manera directa las finanzas de estas estructuras criminales y evita la circulación de más de 4,5 millones de dosis de marihuana en el país.

Además, las autoridades estiman que el golpe económico a esta red ilegal supera los 3.500 millones de pesos.

La droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del cargamento.