Oro y narcotráfico: así es la guerra entre ‘Calarca’, ‘Mordisco’, ELN y Clan del Golfo en Antioquia

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

El comandante de la Séptima División del Ejército, general Eduardo Arias, aseguró que las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva sostenida contra las disidencias de las Farc que delinquen en Antioquia y advirtió que detrás de la violencia en municipios como Briceño, Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá y Anorí existe una disputa entre cuatro grupos armados ilegales por corredores estratégicos y economías ilícitas relacionadas principalmente con el oro.

“Esta es una operación sostenida directamente contra las disidencias de las dos facciones. Aquí en Antioquia tenemos facción de Calarcá con el E36 o estructura 36 y la facción de Iván Mordisco con la estructura 18”, explicó el oficial.

El general Arias aseguró que las operaciones militares han golpeado a ambas estructuras armadas durante los últimos meses. Recordó que en febrero se adelantó un bombardeo contra la estructura 18 y recientemente una operación contra la comisión de alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de la estructura 36.

“En este caso tenemos la operación contra la estructura 36, directamente contra la comisión de alias Primo Gay”, afirmó el oficial, quien además confirmó la muerte de alias ‘El Turco’, señalado cuarto cabecilla de esa organización ilegal. “También se da muerte en desarrollo de operaciones militares de alias El Turco, cuarto cabecilla de esta estructura”, agregó.

El comandante de la Séptima División denunció además que estos grupos armados están utilizando a la población civil para intentar frenar el avance de las tropas en el norte de Antioquia.

“Vemos que están involucrándonos a la población civil, nos la están constriñendo, nos la están sacando precisamente y fuera de eso realizando asonadas a la fuerza pública”, afirmó el oficial, quien indicó que estas acciones se han presentado directamente contra unidades de la Brigada Cuarta.

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En medio de estas operaciones murió un soldado de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7. “Perdemos la vida de un hombre, un héroe, nuestro soldado de la Fudra 7, que lastimosamente en el cumplimiento de la misión cae en este desarrollo de operaciones”, señaló el general Arias.

Sobre la compleja situación en Briceño y otros municipios del norte antioqueño, el oficial aseguró que la confrontación está relacionada con el control de las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal y corredores criminales que buscan conectar Antioquia con el sur de Bolívar.

“Este es un área totalmente… por las minas o por el oro que se está viendo, entonces es un área de confrontación entre el Clan del Golfo y están sobre el corredor de movilidad”, explicó.

El general Arias detalló que la disputa criminal se extiende por municipios como Buriticá, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá y Anorí. “Quieren pegarlo con el sur de Bolívar”, afirmó.

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Además, reveló que en esa zona delinque una alianza criminal entre el ELN y la estructura 36 de las disidencias. “Aquí hay que sumarle que tenemos la compañía mixta de la estructura 36 y el ELN, que también delinque sobre esta área, directamente en los municipios de Anorí, Cáceres y Valdivia”, señaló.

El oficial también alertó sobre la llegada de hombres armados provenientes del Cauca y Norte de Santander para fortalecer estas estructuras ilegales en Antioquia. “Sabemos que llega gente del Cauca y llega gente también del norte de Santander”, indicó.

Incluso mencionó el caso de alias ‘Manteco’, integrante de la estructura 18 capturado recientemente. “Este sujeto había estado en Santander siendo entrenado por el ELN”, afirmó.

Finalmente, el general Eduardo Arias resumió la situación de orden público en el norte antioqueño asegurando que detrás de la confrontación armada está el control de las rentas criminales.

“Entonces lo que quieren es una guerra entre ellos, pero como lo indicamos, por la economía ilícita”, concluyó.