Nueva mesa de diálogo sobre tarifa diferencial de transporte para estudiantes de educación superior

Los líderes estudiantiles de educación superior esperan que la mesa de diálogo se adelante en la Terminal de Transporte de Sogamoso, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El próximo lunes 11 de mayo, a las 2:00 p.m., se llevará a cabo en el municipio de Sogamoso una nueva mesa de diálogo y concertación entre estudiantes de educación superior y autoridades departamentales, con el objetivo de avanzar en la implementación de la tarifa diferencial del transporte público.

Aunque aún no se ha definido el lugar exacto, los líderes estudiantiles han solicitado que la mesa se realice en la terminal de transporte de Sogamoso, donde se han desarrollado encuentros anteriores en los municipios de Tunja y Duitama, buscando garantizar un espacio público y abierto.

“En este momento se está viendo el lugar, pues inicialmente nosotros solicitamos que sea en la terminal de transportes de Sogamoso, ya que queremos hacerla como se hizo en Tunja y Duitama donde se han hecho las anteriores mesas técnicas en las terminales, porque siempre hemos buscado que sea público”, Julián Quintero, líder estudiantil y miembro de la mesa para la tarifa diferencial.

Durante la jornada se socializarán los resultados de las encuestas aplicadas en instituciones de educación superior y se espera que se presente una proyección sobre la distribución de los $3.000 millones comprometidos por la Gobernación de Boyacá.

“La idea es que ellos nos puedan de pronto dar una proyección de cómo podrían ir distribuidos los hasta ahora 3.000 millones de pesos con los que se ha logrado comprometer la Gobernación de Boyacá, de la misma forma cómo irían distribuidos esos recursos y además de eso qué porcentaje de tarifa o subsidio en este caso iría para los estudiantes y a cuántos estudiantes podría llegar a cubrir este subsidio”, afirmó Quintero.

Por otro lado, el líder estudiantil señaló que los jóvenes esperan un avance más profundo en esta mesa, pues consideran que hasta ahora la corresponsabilidad de la Gobernación ha sido limitada.

“Nos inquieta un poco que nosotros los estudiantes sentimos que tenemos claro una responsabilidad y es de llegar, de poner el tema sobre la mesa, de dar unas ideas, de pedir un derecho a la educación sin que el transporte sea una limitante, pero sí hemos encontrado dificultades para tener una corresponsabilidad por parte de la Gobernación de que ellos también propongan más de su parte. Nosotros ponemos las ideas y defendemos el derecho a la educación, pero necesitamos que los expertos también propongan más de su parte”, agregó.

Los organizadores invitaron a la comunidad, autoridades locales, concejales, diputados y congresistas a participar en el encuentro, con el fin de fortalecer el proceso y garantizar que la tarifa diferencial se convierta en una realidad para los estudiantes de la región.