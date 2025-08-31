La JEP y la UBPD adelantarán un nuevo cierre del Cementerio Central de Cúcuta
Habrán restricciones en el camposanto durante cinco días.
Cúcuta
Por motivos de intervención forense, liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPS - y la JEP, desde el 1 y hasta el 5 de septiembre del presente año, el Cementerio Central de Cúcuta tendrá restricciones.
Recordemos que estas acciones las adelantan, teniendo en cuenta la búsqueda de personas víctima del conflicto armado en Cúcuta y zona de frontera y de las cuales aún no se conoce de su paradero.
Las restricciones que tendrá el camposanto durante estos cinco días son:
- Durante el periodo señalado, NO se permitirá el ingreso de visitas y de labores de mantenimiento sobre panteones, bóvedas, osarios y sepulturas en el corte de tierra señalado como sitio de interés forense No. 21. Cualquier proceso que fuera autorizado por el administrador del Cementerio Central de Cúcuta sobre el área perimetral deberá ser reprogramadas a las fechas posteriores del 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- Se permitirá el ingreso de visitas sobre panteones bóvedas, osarios y sepulturas en cortes de tierra, en el Cementerio Central de Cúcuta a excepción de los sitios señalados en el numeral 1 de la presente circular y dentro de los siguientes horarios. De lunes a viernes en un horario de 1:30 pm a 4:30 pm a partir del PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE AL CINCO (5) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- Durante el periodo señalado, se permitirá labores de mantenimiento sobre panteones, bóvedas, osarios y sepulturas previa autorización del Administrador del Cementerio Central de Cúcuta en horario de ingreso de visitas y dentro de los días lunes a viernes.
- En materia de inhumaciones, se permitirá el ingreso a todo el Cementerio Central de Cúcuta a excepción sitio de interés forense y su área perimetral.
- Durante el periodo señalado, NO se programarán, ni se autorizarán labores de exhumación en el Cementerio Central de Cúcuta. Las autorizadas por el administrador encargado deberán ser reprogramadas a las fechas posteriores del 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- Estas restricciones serán extendidas a las homilías, eucaristías, ceremonias o muestras de todo culto religioso al interior del Cementerio Central de Cúcuta, en todo caso, queda prohibido el uso de la capilla del Cementerio Central de Cúcuta hasta culminar la intervención forense.
- Se prohíbe el ingreso y/o encendido de veladoras, velones, y velas al interior de las instalaciones del camposanto.
- Restringir el ingreso y atención del público en general al camposanto, al horario comprendido de lunes a viernes de 1:30 pm a 4:30 pm a partir del PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE AL CINCO (5) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- Se mantienen las restricciones establecidas en Decreto 225 del 2 de mayo de 2024, así como las prohibiciones establecidas en auto de la Jurisdicción Especial Para la Paz y que decreta medidas cautelares sobre sitios de interés forense.
- Asignar al personal de la administración del Cementerio Central de Cúcuta la función de colaborar en las distintas labores de intervención forense, entre ellos los sepultureros, presten sus servicios de manera permanente y sincronizada con el cronograma y horarios establecidos por la UBPD.