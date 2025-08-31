La JEP y la UBPD adelantarán un nuevo cierre del Cementerio Central de Cúcuta

Cúcuta

Por motivos de intervención forense, liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPS - y la JEP, desde el 1 y hasta el 5 de septiembre del presente año, el Cementerio Central de Cúcuta tendrá restricciones.

Recordemos que estas acciones las adelantan, teniendo en cuenta la búsqueda de personas víctima del conflicto armado en Cúcuta y zona de frontera y de las cuales aún no se conoce de su paradero.

Las restricciones que tendrá el camposanto durante estos cinco días son: