Dirigentes políticos del Táchira piden la libertad de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Dirigentes políticos del estado Táchira en Venezuela alzan su voz exigiendo la libertad de los colombianos que están en cárceles del vecino país como presos políticos.

“Los presos políticos hermanos colombianos y colombos-venezolanos detenidos en la frontera son los olvidados del sistema, porque se encuentran en un limbo jurídico, no los abarca la ley de amnistía decretada por la Asamblea Nacional, porque son extranjeros”, dijo a Caracol Radio, Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, quien resaltó que “aquí hay vacíos jurídicos, hay hermanos colombianos que le ponen traición a la patria, pero ellos no son venezolanos, entonces ¿a qué patria están traicionando?“, cuestionó.

Según lo documentó Palencia, son al menos 23 los colombianos que están detenidos en cárceles del vecino país y que no han sido juzgados.

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“Se encuentran en situaciones muy precarias”, resaltó el dirigente político, quien además recordó que en Venezuela “tenemos el caso del señor Javier Giraldo, colombiano, que tiene 70 años, él no debería estar preso, él debe tener un beneficio, porque la legislación venezolana y también los convenios sobre derechos humanos establece que una persona de 70 años tiene que ser juzgada y tiene un beneficio de casa por cárcel”.

Según lo narró Palencia, “el señor Javier Giraldo se encuentra con su salud muy deteriorada y tememos que se nos pueda morir en la cárcel”.

Caracol Radio pudo conocer que la próxima semana se llevará a cabo una jornada de protesta frente a las instalaciones del consulado de Venezuela en Cúcuta, exigiendo la libertad de estas personas.